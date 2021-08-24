原标题：儿童微量元素检测当禁 家长“心魔”也需消除

国家卫健委近日印发通知，要求加强儿童微量元素检测监督执法工作，不得将微量元素检测作为体检等普查项目。通知要求，各级各类医疗卫生机构要按照诊疗规范、临床诊疗指南、临床技术操作规范和行业标准等要求，严格规范儿童微量元素检测工作，非诊断治疗需要不得针对儿童开展微量元素检测，不得将微量元素检测作为体检等普查项目。（8月23日《现代快报》）

这项技术的使用范围很窄，通常仅用于重金属中毒的辅助诊断和治疗效果监测等方面，比如因工业污染导致的儿童血铅超标，就可使用该检查进行儿童血铅筛查和治疗效果评估。但近年来，这项技术被广泛滥用，不仅被用于儿童缺钙、缺锌、缺铁性贫血等方面的诊断，有些机构还将之当成儿童体检项目，甚至当成特色服务。

微量元素血中浓度有时说明不了什么，比如血钙不等于骨钙，血液中的钙不仅含量甚微，而且极易受到饮食、人体代谢等因素影响而产生较大幅度的波动，其参考意义不大。如果把身体里的钙比作整个天空，那么，血钙就像井口上飘忽不定的一丝云朵，云朵代表不了天空，血钙也不能用于诊断缺钙导致的疾病。

我国早在2013年就印发了《关于规范儿童微量元素临床检测的通知》，明确指出“不宜将微量元素检测作为体检等普查项目”。如今，将“不宜”变成“不得”，意味着治理的力度在加强。值得反思的是，多年来，该技术被滥用的现象一直存在，背后的动力是什么？此现象又为何屡禁不止？

一个主要的动力是，该项目很容易赚钱，不仅检测本身可以赚钱，而且检测出问题之后，还可以推销相关药品、保健品以及提供相应服务等。由于有利可图，有些医疗机构在这方面乐此不疲，不仅专门设立门诊，而且甚至到社区送检测上门，通过针对一滴血、一根头发等的检测，就下达相应诊断。此外，家长的“身材焦虑”、“智力焦虑”等，则使该项目具备了大把赚钱的能力。一些机构或人员的误导性宣传，又制造并强化了这类焦虑，如此形成恶性循环，让该技术被滥用现象更难治理。

由此看来，儿童微量元素检测当禁，但更需针对深层次的原因寻求化解之策。只有消除家长的“焦虑心魔”和部分机构的“逐利心魔”，方能釜底抽薪，尽快让这项技术得到规范运用。(时本)

(责编：温璐、李依环)