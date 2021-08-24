原标题：提高青少年信息辨别能力

当今青少年过度依赖网络社区，一系列青少年亚文化现象应运而生，如“二次元文化”“弹幕文化”“祖安文化”“黑界”“饭圈文化”“佛系文化”“尬文化”“嘻哈文化”等等。与此同时，网络媒体平台也成为网络时代不同文化交流的重要载体，平台的无边界化、渗透性和复杂性为享乐主义、消费主义等不良价值观的渗透提供了便利。

相较于传统媒体环境，网络新媒体的知识信息趋于扁平化，打破了原先的时空限制，多元复杂的海量信息汇聚在一起。在各种社会思潮的冲击下，当代青少年的叛逆、质疑和批判精神增强，他们渴望通过新媒体平台为自己发声，而具有相同认知的同龄青少年也汇聚一起，形成所谓的“圈文化”。

青少年不仅是网络信息内容的接收者，更是信息内容的传播者和创造者，甚至是亚文化产品的生产主体，他们参与网络平台的活动离不开有关部门的监管治理和主流媒体、专家学者的矫正引导。

因此，有必要加强青少年群体的媒介素养教育，帮助他们客观理性地辨别和分析信息的来源及可信度，提高信息的辨别取舍能力，增强事件真相的发掘能力，不被群体非理性的情绪所裹挟，避免“信息茧房”和“回音壁效应”，努力保持客观、冷静、文明的发声习惯。同时，对于青少年群体中的低龄群体，要引导和教育他们文明上网，并结合网络空间治理实际，加强网络信息内容的语言生态治理，避免在游戏、娱乐、社交等领域出现语言暴力现象。

（作者：江凌，系上海交通大学中国城市治理研究院特邀研究员、上海交通大学媒体与传播学院文化产业管理系副主任）

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