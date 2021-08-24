原标题：往期回顾

近年来，随着我国中产阶级的迅速崛起，新生代家长对户外运动较为推崇，原因有二：一是家长的教育理念正向世界先进教育思想看齐，二是家庭教育与生活方式的提质转型。随着城市化进程的快速推进，孩童自然缺失症越发严重，缺失后的社会性纠偏机制发挥作用，于是户外运动、户外教育、营地教育、自然教育、研学旅行、冬夏令营等纷至沓来。再加之近期“双减”政策的出台，规范校外学科培训等利好消息，让人觉得非学科教育的春天已到，即将乘风起势。

不过，当前青少年户外运动主要靠供需双方的市场机制发挥作用，政府和行业协会的调控引导作用有限，存在从业人员和机构鱼龙混杂、缺少规范化和专业化、缺少统一的部门管理，安全意识淡薄等问题。户外产业化和市场化的发展，商业逐利成为主要目标，大有可能成为继学科培训后的第二个“内卷”的主战场，这一点应严加提防，毕竟户外运动具有安全与风险并存的特性。前不久某探险协会组织的青少年沙漠徒步穿越活动中，发生了16岁北京高中生死亡的事件，再加之5月22日白银越野跑赛事，发生了21人死亡的重大户外安全事故，给我们敲响了青少年户外运动安全的警钟。

青少年户外运动的主要价值，是带领广大青少年走进自然，培养人与自然的关系，提升体能和品格、完成生存和生命教育，属于提高核心素养的综合实践类课程。但是这一切教育目标的实现都应建立在安全的基础上。

青少年户外运动会有哪些安全风险？

并不是所有的户外项目都像高海拔雪山登山那样属于高风险，有国外机构统计，每百万小时的受伤数，户外运动排位最低。但也绝不可心存侥幸，因为户外运动的专业门槛比较高，涉及的方面比较复杂。

中国登山协会多年的调查发现：户外运动风险主要呈现出低海拔山地户外徒步事故频发，傍晚事故高发，冬季事故呈增高趋势，5月、10月、7月、12月、1月和2月事故偏多，下山时事故高发，陡坡和悬崖、峡谷事故多发，长距离越野赛安全事故频发等特点。

不同项目所关联的安全风险也不尽相同，比如夏季涉水类项目溺亡、高海拔登山高山病和失温、山地户外徒步迷路和坠崖、冬季滑雪的雪崩和运动损伤、越野跑潜在疾病的突发等。户外安全事故主要原因是运动环境的复杂多变，比如天气、气候、地质灾害、特殊地形地貌等造成的特定伤害，具有项目的独特性。

户外运动的风险主要来自环境、项目、装备和人（参与者、组织方）四大因素。通常不是单一因素所致，而是多个因素的交叉混合所致，也就是混合因素，同时各因素又呈现显性和隐性兼具的特点，如果参与者和组织者对其项目规律和风险特点认识不足，就会增大风险。因此，我们必须善加管控，将事故消灭在萌芽状态。

青少年户外运动如何保障安全？

为了确保青少年户外运动的安全，我们需要把危险因素控制在可接受的范围内。所谓可接受范围，就是不造成有影响的身心伤害事故和不可逆的结果，而磕磕碰碰的皮肉之伤是可以接受的，毕竟没有不受伤的成长。具体做法：

首先，有关部门和行业协会应加大政策法律法规和行业标准的制定，完善从业人员的培训和资质认证，普及提高民众的户外运动素养，尤其要加强户外研学旅行、青少年户外教育、营地教育、青少年户外运动赛事等新业态的管理。

第二，全社会要树立安全第一的户外理念和共荣的户外心态，户外运动不是征服和挑战自然，不是单向的索取，而是一种交互融合和彼此欣赏，是建立人与自然联系的过程。无论户外探险旅行还是长距离越野赛跑，都需要做好充足的行前计划与准备，增强户外环境与风险的识别，养成正确的户外安全观念。要心怀敬畏，深知探险不等于冒险，要有规矩意识、责任意识，要拒绝和严防不安全行为和不安全状态的出现。

第三，户外运动利益相关方要利用全面系统的理念、知识、技能驾驭和管控风险，使风险可控、可接受，使人可成长、可教育。要始终把户外安全教育融入户外运动的每个环节中，比如国内成熟赛事，比赛前参赛者要在线完成安全问答，闯关成功，方可参赛；徒步穿越前，参与者要从户外知识、技能、体能、团队建设、医学、急救、营养、摄影摄像等多个主题开展训练和培训。

第四，户外运动中通常采用规避（不做有风险的户外运动）、转嫁（交由更专业的团队来做，购买专项户外保险等）和管控风险（降低各类户外风险）三种形式管理风险。我们应做到：认真做参与者和组织者的能力评估分析；选择专业的、有资质的、口碑好的户外机构合作；聘用探险目的地的当地协作、向导和老乡协助；对有安全问题的活动要实施一票否决制；户外运动前制定全面的紧急预案，并形成规范化、标准化和理论化的制度，比如徒步线路中的各种下撤路线，衣食住行医等资源的配套等。

如何在保障安全的前提下让青少年体验户外运动的魅力？

尽管安全是户外的底线，但是如果户外运动只剩下安全，而没有了极致沉浸式的户外体验，那将失去户外运动独特魅力。青少年户外运动要降低挑战难度和规格，做到能力与风险最佳匹配，既紧张刺激又安全可靠，从项目选择、场景选择、专业组织的选择，到装备的准备、参与者的能力评估等进行难易度和复杂性的调整，从而让参与者处于最佳受教时刻。比如在成熟的营地比真实的荒野环境要可控，项目可以选择感知风险大而真实风险小的挑战项目、后勤物资的保障要充分等。

最好的青少年户外运动体验要遵循“四化”原则：风险最小化、学习最大化、冲击最小化、快乐最大化，从而激发青少年的良好探险行为。比如：目的只有一个、每个人都要做最好的团队成员、大家一起和谐地为了完成目标而奋斗、关注人际协同层面的事情等；要学习和践行LNT(Leave no trace)的环保理念、户外领导力、户外生存能力等。

努力打造极致的高峰体验，比如披星戴月历经千辛万苦的登顶看日出，一览众山小的畅意；徒步越障时彼此帮扶，攻克险关的患难友谊等，这些难忘的、震撼的、开心的、有意义的体验，经过户外导师的引导提升，转化为有价值的人生经验，正迁移到我们的生活学习工作中。

随着时代的发展，我们再也回不去“散养”的年代，那就在精细化的教育中，在最亲近自然环境的户外运动中，为青少年塑造一个安全健康、自由而自然地茁壮成长的教育环境吧！

（作者：钱俊伟，系北京大学山鹰社指导教师，北京大学体育教研部主任）

(责编：温璐、李依环)