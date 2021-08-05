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用短视频传承红色基因 中国计量大学暑期社会实践重走百年红色浙江路

2021年08月05日14:41 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月5日电 今年暑假，中国计量大学50余名师生组成了12支实践团队前往杭州、嘉兴、绍兴、金华、台州等11地，通过“打卡”浙江省内红色景点，深入开展红色文化调研，找寻革命先辈的足迹，引导青年在锻炼脚力、眼力、脑力和笔力中讲好百年党史的青年故事，用5分钟微视频的方式打造具有红色风景、浙江风味、青年风采的党史大课。

中国计量大学党委副书记程刚表示：“学校高度重视党史学习教育，积极探索红色文化融入校园文化建设和社会实践活动的路径。这次‘传承红色基因，重走红色百年浙江路’暑期社会实践活动以新时代大学生为视角，通过追溯百年党史的浙江记忆、挖掘百年党史的浙江故事、体悟百年党史的浙江文化，将思政课融入社会大课堂，引导大学生主动参与红色文化内容创作与传播，从而让党史学习教育入脑入心，更好地营造青年大学生学党史、知党情、感党恩、跟党走的良好氛围。”

团队赴诸暨调研“枫桥经验”。学校供图

据了解，该实践团队已赴浙江省各地拍摄素材累计近万分钟，内容涵盖第一版《共产党宣言》的翻译、浙江第一个党组织中共杭州小组建立、新中国第一部宪法诞生、枫桥经验的起源和发展、“绿水青山就是金山银山”理念提出等12个主题。

目前，师生团队已制作完成6个红色微视频，用喜闻乐见的方式传播浙江的红色文化资源，把百年党史的浙江故事送到更多青年的指尖、传到他们耳边。视频在微信视频号、微博、抖音等互联网平台发布后，阅读及点赞已超过十万余次。后期团队还将继续开展红色浙江的实践调研，形成可视化的浙江的红色百年“微视频”地图，让红色文化彰显新时代的光芒。（姚昱帆、王颖）

(责编：陈畅（实习生）、秦华)

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