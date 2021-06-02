第八届北京沙河高教园区文化交流月开幕

开幕式现场。于晓东摄

人民网北京6月2日电 5月31日，第八届北京沙河高教园区文化交流月开幕式在中国矿业大学（北京）沙河校区举行。《追寻》《采薇》《映山红》《少年中国说》……开幕式上，伴随着激昂动人的“红歌”旋律，青年学子用歌声传递心声，把美好的祝福献给党和祖国，努力让红色基因代代传承。

展演环节中，情景剧《国家》生动演绎了中国外交官在利比亚撤侨过程中的家国情怀；“助顺邮我”团队的扶贫主题演讲，展现了当代中国青年的使命担当，鼓舞青年一代努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

北京沙河高教园区是北京市委、市政府确定的两个大学园区之一，旨在打造一座以高等教育为中心，融学习、工作、居住为一体的现代化学园都市。自2013年起，北京沙河高教园区文化交流月已成功举办七届，为各具特色的校园文化提供了碰撞和融合的平台，为青年学子成长成才提供了广阔的舞台，已成为沙河高教园区高校间开展师生交流的重要品牌活动。

据介绍，本届文化交流月以“红色初心 青春有我”为主题，以提升北京沙河高教园区大学建设水平、建设科教融合共享新城为契机，充分发挥七所高校学科特色鲜明、资源优势互补、文化底蕴深厚、师生思想活跃的特点，推动校际交流，提升育人软环境，促进共建、共享、共赢。活动期间，北京航空航天大学、北京师范大学、中国矿业大学（北京）等七所高校将联合举办系列学术交流、教工互动、学生活动等。

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