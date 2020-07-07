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湖北近40万学子风雨中赴高考考场

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民警为考生护航。
民警为考生护航。
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来源：人民网-湖北频道  2020年07月07日13:17

人民网武汉7月7日电 （周雯 张沛 肖璐欣 王郭骥）2020年高考今日开考，湖北近40万考生奔赴考场。因新冠肺炎疫情18年来首次推迟，在疫情防控常态化情况下，再加上湖北多地遭遇暴雨天气，致使今年的高考很“特殊”。7日早8点，记者兵分多路探访武汉考点发现，虽武汉暴雨“不解风情”，今日仍有持续强降雨，但考点多秩序井然，考点外有序拉上了警戒线，避免人员聚集，考生也可提前进入考场等待，考点多部门为考生护航。不少考生家长不惧风雨，身穿旗袍为学子讨个“旗开得胜”的好彩头。

今日上午6点40，在武汉市十一中门口，硚口大队民警到岗，已经把考点门口秩序清理干净，每个民警的摩托车里，多准备了一份雨衣和头盔，考生如有需要可以及时用上。

上午8点30分，长虹中学考点门前，一名脚部受伤的考生拄着拐杖准备进入考场，因家长不能陪同进场，洪山区交通大队快骑队员王溯见状，主动上前帮忙，背起考生，将其送入考场内。

在华中科技大学附属中学门外，早上8点左右就有学子陆续进入考场，考生从专设的通道进入后，进行测温、检查证件等，可提前进入学校准备的休息室等待。

针对近期暴雨频发，武汉、宜昌等多地均已制定相关预案，同时提醒考生及家长：及时关注最新天气预报预警信息，注意雨水可能造成道路积水、车辆受阻、人员难行和进场缓慢等情况，合理规避限行路段，并根据出行方式测试路途时间，充分考虑提前量，确保不迟到。遇到困难及时向交警求助。

高考期间，湖北省多个部门全力以赴为高考护航。教育、宣传、网信、经信、公安、卫健等部门实行联合值班，同时设立学科专家室，快速反应，集中会商。

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(责编：何淼、熊旭)

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