华南理工大学广州学院师生举行庆祝新中国成立70周年活动

人民网讯 为庆祝中华人民共和国成立70周年，10月1日上午，华南理工大学广州学院在田径运动场隆重举行升国旗仪式。学校党委书记张培祥，党委委员、副校长李华钢，学生工作处处长张郡、各二级学院及机关部处相关负责人，2000余名师生代表参加活动。

学校师生共同举行了升旗典礼，奏唱国歌。随后，4名师生代表朗诵《读中国》，诉说祖国70年来风雨砥砺所走过的光辉历程。师生还怀着激情共同合唱了《歌唱祖国》，用歌声抒发时代的豪情。合唱结束后，华南理工大学广州学院党委委员、副校长李华钢带领全体师生集体宣誓“我们都是中国人，我们都是护旗手，我爱我的祖国!”

“这是我第二次在华广参加升旗仪式。”曾兆萍老师说道：“每当响起国歌的旋律时，我会情不自禁地湿润眼眶，因为这是刻在我们骨子里最深沉的感情。”

“大一到大三，每年的十月一日，我都留在学校为祖国母亲庆生。我的爱国主义思想源于家庭里的父母，发展于学校教育，我尊重并敬仰那些为新中国抛头颅洒热血的英烈们，如此盛世，如您所愿！”土木工程学院学生江铖鹏动情地说道，“今年是我第一次非常正式地观看阅兵仪式，中国军人目光坚毅，行进有力且有序，屏幕传来中国军人正步的‘踢踏声’，更是让我头皮发麻，血液流速加快，我相信，这是一种力量。这种力量源自信仰，而这种信仰来自于人民，来自于我们脚下的这片名叫‘中国’的热土。”

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