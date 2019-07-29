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北京万泉小学夺得全国青少年棒球锦标赛U10组冠军

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图为万泉小学棒球队的“小老虎”们夺冠后激动地欢呼 学校供图
图为万泉小学棒球队的“小老虎”们夺冠后激动地欢呼 学校供图
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来源：人民网-教育频道  2019年07月29日10:50

人民网讯 北京万泉小学棒球队24日在全国青少年棒球锦标赛决赛中以绝对优势战胜了无锡梅村队，夺得U10组冠军。

 

工欲善其事、必先利其器。万泉小学在决赛场上的表现，是整个锦标赛备战的缩影。紧张的期末考试结束后，当其他同学终于可以放松、开始享受暑假，棒球队的队员们却立即开始了集训，临近比赛更是转战天津。7月15日至24日，在为期十天的赛程中，小队员们远离父母、独自背上行囊，教练员更是在全力传授战术的同时，悉心照料弟子们的起居饮食，尽心尽力的教练员两次在天津的高温下中暑。正是靠着相互鼓励和对荣誉的向往，全体队员才能克服38度左右的高温天气和激烈竞争带来的压力，扛起作为万泉小学一员应当肩负的使命和责任。

 

记者了解到，万泉小学队保持小组赛五场全胜，总共拿下64分、仅丢掉1分，在7月22日和23日的1/4决赛和半决赛中，又分别战胜中山熊猫队和“老对手”星河队。一路高奏凯歌背后，正是队员、教练、学校乃至家长们一直以来的团结和努力。

 

夺得冠军后，万泉小学景小霞校长向远在天津的爱徒们发来贺电。景校长表示，“小老虎们”顶住了强大对手的压力，顶住了酷热难耐的大暑天气，斩获全国U10冠军！成绩是平时苦练技能的最好诠释，以孩子们为骄傲！

 

颁奖仪式上，这帮景校长眼中的小老虎们，一个个晒得黝黑，但勤勉拼搏后超越自己的快乐，让他们体魄健壮、神采奕奕。这个夏天，他们收获了一座奖杯、一份尊重、一片赞誉，更收获了最好的自己。

 

据悉，北京市海淀区万泉小学棒球队成立于1986年，1989年被评为北京棒球传统学校，至今已有30多年的发展历史。经过历届队员们的努力，先后在区、市和全国各级各类比赛中取得了优异的成绩，现已成为一支闻名全国的少年棒球劲旅。（王子文） 

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(责编：实习生(王子文)、熊旭)

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