刘诗麟

今年中央一号文件提出“办好必要的乡村小规模学校”，引发网友关注和讨论。在推进乡村全面振兴的过程中，如何平衡教育资源，将必要的乡村小规模学校办好，值得我们思考。

乡村小规模学校通常指生源不足100人的乡村小学和教学点。近年来，随着农村出生人口减少以及学龄人口向城镇集中，乡村义务教育阶段学生数量呈下降趋势。为适应学龄人口流动趋势，乡村学校布局迎来了新的调整，也就是“撤点并校”。撤销生源数量少的小规模学校以及“空心校”教学点，同时将学生“合并”到周边乡镇或县城学校上学，可以优化整合教育资源，实现规模化办学。但随着“撤点并校”的推进，一些新的问题出现，亟待我们关注和解决。

不可否认，乡村小规模学校学生人数少，师资配置、硬件设施相对薄弱，单论教学质量，确实很难和城镇学校相比。但从现实情况来看，乡村小规模学校有其存在必要。不少乡村学生对乡村天然的田园条件、熟悉的老师同学等，有很强的情感依赖，再加上在农村有父母或亲人的陪伴和辅导，他们更愿意就近入学，去距离较远的学校上学并非最佳选择。另外，孩子就近上学对不少农村家庭来说，省去了租房等支出，减轻了经济负担。不难发现，如果推进“撤点并校”只求速度、不顾实际，就会违背教育的本质和初衷，导致这项本是“为孩子好”的事情不能尽如人意。

对于城镇学校来说，如果农村生源大量涌入，而教育资源建设又跟不上学生流入速度，难免会在一定程度上影响教学质量。城镇学校教学资源和场地有限，生源大量扩容后会对教学管理提出新的要求，需要加强师资力量，而宿舍、食堂以及各类硬件教学设施都要随之改造提升。由此可见，“撤点并校”的关键不仅在于“撤”的过程，更在于“并”后的建设。今年中央一号文件提出“办好必要的乡村小规模学校”，既回应了当前乡村教育的难点，也蕴含了对于“撤点并校”的要求，可以说正当其时。落实好这项政策，要从“必要”和“办好”入手。

一方面，要充分理解“必要”的含义。“撤点并校”不是一方的事情，牵涉到农村家庭、乡村学校等多方主体的利益。在决定是否有必要“撤”的过程中，要综合考虑孩子的上学路程、求学意愿、家庭情况等多方面因素，充分听取各方意见，充分衡量小规模学校撤销利弊。对于有必要保留的学校，要根据生源情况进行教育资源的优化调整；对于确有需要撤销的学校，要解决好乡村学生的流向问题，将撤校对孩子的影响降到最低。

另一方面，要解决“办好”的问题，让留在乡村的学生“有人教”“教得好”。当前制约乡村学校教学质量的一大痛点是乡村教师的流失。要留住乡村教师，必须实打实地对乡村学校加大投入，从职称评定予以倾斜等方面切实提高乡村教师的待遇，用职业价值感和幸福感留住乡村教师的心。也要看到，乡村小规模学校与乡镇学校相辅相成，因此，推动乡村教育高质量发展，有必要统筹好两类学校的建设，均衡教育资源布局，让学生既能在家门口享有高质量教育，又能在乡镇学校获得更多优质教育资源。

乡村全面振兴关键在人。从这个意义来说，办好必要的乡村小规模学校，不单单是为了留住琅琅读书声，传承乡村的教育和文化，更是为了留住人气和活力，为乡村的未来提供更多可能。

（摘编自《农民日报》，原题为《乡村小规模学校，必要的要办好》）

《 人民日报 》（ 2025年03月20日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)