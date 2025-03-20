人民网北京3月20日电 （记者郝孟佳）近日，教育部、国家卫生健康委联合印发《关于加强高等职业教育医养照护与管理专业建设工作的通知》（以下简称《通知》），部署加强医养照护与管理专业建设，加快培养医养结合专业人才，更好满足老年人多层次、多样化健康养老需求。

《通知》强调，要加强专业设置管理，支持专业梯次设置，鼓励有条件的学校探索医养照护与管理专业中高本贯通培养模式，鼓励普通本科高校与高等职业学校建立专业帮扶机制，促进相关专业共建共享。

《通知》明确，各地要深化专业内涵建设，优化人才培养方案，开发一批核心课程，建设一批优质教材，培育优秀教师团队，推进订单培养等人才培养模式改革，促进产教融合、医教协同、校企合作。

《通知》要求，各地教育、卫生健康行政部门要做好组织实施，协同推进，鼓励有条件的地方对新增布点的学校、医养照护与管理专业学生等给予支持，支持各地畅通就业渠道，为毕业生提供良好的职业发展机会。

据悉，北京、河北、黑龙江、江苏、浙江、江西、山东、广东、广西、四川等10个省（区、市）为医养照护与管理专业建设重点省份，到2025年底，原则上每个重点省份新增1个医养照护与管理专业布点；到2027年底，原则上每个重点省份要累计新增不少于3个医养照护与管理专业布点，带动全国医养照护与管理专业建设水平整体提高。

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