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小时候的记忆“藏”哪儿了

2025年03月20日09:00 | 来源：科技日报
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原标题：小时候的记忆“藏”哪儿了

你是否有过这样的困惑：明明小时候每天都被妈妈抱着看绘本，怎么现在却连当时最喜欢的小人儿长什么样都记不起来？为什么3岁前的记忆就像被橡皮擦去了一般消失不见？

人们曾认为，之所以会出现这种被称为“婴儿期遗忘症”的现象，是因为大脑里的“记忆仓库”——海马体还没有完全“建”好。但最近，美国耶鲁大学科学家发现，事情可能没这么简单。

实验室里，科学家给一些4个月到2岁大的婴儿看一些新图片，比如一张陌生的脸、一个新玩具或者一个新房间。过了一会儿，他们又给这些婴儿看之前看过的图片和一张全新的图片。这就像是婴儿版的“大家来找茬”。结果发现，婴儿们会更长时间地盯着之前看过的图片，这说明他们认出了这些图片。

更有趣的是，研究还发现，当婴儿第一次看到这些图片时，如果他们的海马体特别活跃，那么他们之后就更有可能认出这些图片。这说明，婴儿其实是可以记住东西的，只是他们的记忆方式和成年人不太一样。

0—12个月大的婴儿，他们的海马体正在忙着做一件事，即学习世界的规律。比如，婴儿会注意到妈妈说话的声音有高低变化，或者发现玩具掉在地上会发出声音。这种记忆叫作“统计学习”，它帮助婴儿理解周围世界的模式，而不是记住具体的事情。

而当婴儿12个月大甚至更大一些以后，他们的海马体终于开始慢慢完善了，可以更好地处理具体事件的记忆，比如“昨天我玩了一个新玩具”或者“上周我去了公园”。这种记忆被称为“情景记忆”，用来帮人们记住具体的事件。

既然婴儿能记住东西，为什么人们长大后却完全想不起来呢？科学家提出了两种可能性。

一种可能是，这些记忆没有被转化成长期记忆，所以很快就消失了。另一种可能是，这些记忆其实还在大脑里，只是人们不知道如何找到它们。就像你把一本书放在了书架上，但忘记了它在哪一层，所以你找不到它。

科学家还在探索更多关于婴儿记忆的奥秘。他们想知道，为什么有些记忆会消失，而有些记忆会保留下来。也许有一天，科学家能找到方法，帮助人们回忆起婴儿时期的经历。

所以，下次当你听到有人说“我小时候的事情一点都记不住了”，你可以告诉他们：其实你的大脑可能还记得，只是暂时找不到那把打开记忆之门的钥匙了！（记者 张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)

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