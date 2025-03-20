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超新星爆发或为两次物种大灭绝“元凶”

2025年03月20日08:59 | 来源：科技日报
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原标题：超新星爆发或为两次物种大灭绝“元凶”

德国基尔大学一项最新研究表明，地球历史上至少经历了两次由超新星爆发引起的大规模灭绝事件。研究称，这些强大的爆炸可能是晚泥盆纪和奥陶纪灭绝事件的幕后推手，分别发生在3.72亿年前和4.45亿年前。相关论文发表在新一期《皇家天文学会月刊》上。

超新星爆发是大质量恒星生命周期末期的一种现象。这种爆炸不仅能够传播重化学元素，还有助于新恒星和行星的形成，但如果发生得太接近地球，也会对地球生命造成毁灭性影响。研究人员发现，这类爆炸可能曾剥夺了地球大气中的臭氧层，导致酸雨并使生物暴露于有害的太阳紫外线之下。

据研究，奥陶纪大灭绝导致约60%的海洋无脊椎动物消失，而晚泥盆纪大灭绝则造成了大约70%的物种灭绝，并显著改变了古代海洋和湖泊中鱼类的多样性。研究还指出，太阳周围1000秒差距（约3260光年）内的超新星爆发率与这两次大规模灭绝的时间点相吻合，表明超新星可能是这些灭绝事件的主要原因。

进一步的研究集中在距离太阳20秒差距（约65光年）范围内的超新星爆发频率，通过对比已知数据，支持了超新星作为这两起大规模灭绝事件的原因。幸运的是，目前预计未来100万年内仅有两颗恒星——心宿二和参宿四，可能成为超新星，而它们均位于超过500光年之外。根据计算机模拟，这样的距离不太可能对地球产生影响。因此，当前看来人们还是相对安全的。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)

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