孙 涛

澳大利亚悉尼城市风光。

新华社发

从小喜欢医学

年幼时，邓遥就对医学非常感兴趣。她捧着一本名叫《白细胞大战细菌》的人体学启蒙图书看入了迷。到了中学，在众多学业课程中，生物最令她情有独钟。直到现在，邓遥还记得，有一节有关心脏血液循环的课，书本上复杂的人体系统让她觉得特别奇妙。

高考后，邓遥选择了护理学专业，在本科期间她接触和学习了许多医学类基础知识，比如解剖学、生理学和病理学等。一次和专业相关的实习让她明确了今后的职业发展方向。

“在医院实习的时候，我发现护士的工作更多涉及打针、发药和病情巡视，相对而言，工作职能有局限。”邓遥说，“护士不能独立做决定，需要通知医生来诊疗。我渴望成为一名医生，通过自己的能力帮助患者好转、痊愈。”

后来，邓遥参加了学校与美国纽约市立大学联合组织的暑期交换项目，这次短暂的海外学习经历，让她确定了未来出国学医的打算。

她将出国的目的地锁定在了南半球的澳大利亚。英美国家知名高校的医学院对国际生开放的名额较少，申请要求更为严苛。邓遥是跨专业申请，相比之下澳大利亚高校的入学标准相对宽松。邓遥说，澳大利亚高校看重MCAT（医学院入学考试）的成绩。

在澳大利亚众多院校中，邓遥最喜欢悉尼大学。除了医学研究，悉尼大学注重临床和实践。不过，在咨询了学长学姐后，邓遥发现想申请到临床医学难度很大，她使出了浑身解数。“我当时的备考力度和高考前不相上下，几乎是每天早上起来就学习，一直到晚上睡觉。”功夫不负有心人，她取得了MCAT排名前5%的优异成绩，进入了悉尼大学。

适应留学环境

刚开学时，邓遥发现语言是一个难题。在课堂上，老师教授的内容，邓遥不能完全理解，回家需要反复观看录播视频。医学生的课程量很大，不仅有面授课，还有动辄六七个小时的线上视频课。

日常的交流沟通也并不轻松，临床医学很依赖口语。从学生入学的第一个月起，学校就安排他们去医院实习。到病房练习问诊、检查，这对邓遥来说是不小的挑战。在实操经历中，最令她印象深刻的是问诊一位有浓重希腊口音的患者，邓遥只能听懂患者一半的表达，沟通有难度。邓遥说面对这种情况别无他法，只能用更多的时间去积累和练习。

作为一名留学新生，邓遥不仅要适应语言，还需跟上快速的教学节奏。幸运的是，悉尼大学有完善的国际学生支持系统，辅导老师在了解了邓遥的困境后，建议她组建自己的学习小组，通过互讲内容，彼此提升。

邓遥听取了建议，和班上的4名同学创建了学习小组，一同约定每周六抽出固定时间讨论这一周专业课的重点。邓遥说：“我觉得这不仅是有效的学习方法，也是一个和朋友交流放松的机会。”她的英语能力飞速提升。

刻苦学习之余，邓遥也利用碎片时间享受留学生活，比如和同学、朋友游泳，参加舞蹈课，或者出门爬山，欣赏澳大利亚美丽的自然风景。她说适当停下脚步歇歇也很重要。

谈到未来的发展规划，邓遥说她会扎扎实实地走下去，“从具体的实践中找到最适合我的垂直专业领域，最终我会成为一名专业的医生。”

(责编：李昉、郝孟佳)