打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

留澳学医 逐梦前行

孙 涛
2025年03月20日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　澳大利亚悉尼城市风光。
　　新华社发

　　从小喜欢医学

　　年幼时，邓遥就对医学非常感兴趣。她捧着一本名叫《白细胞大战细菌》的人体学启蒙图书看入了迷。到了中学，在众多学业课程中，生物最令她情有独钟。直到现在，邓遥还记得，有一节有关心脏血液循环的课，书本上复杂的人体系统让她觉得特别奇妙。

　　高考后，邓遥选择了护理学专业，在本科期间她接触和学习了许多医学类基础知识，比如解剖学、生理学和病理学等。一次和专业相关的实习让她明确了今后的职业发展方向。

　　“在医院实习的时候，我发现护士的工作更多涉及打针、发药和病情巡视，相对而言，工作职能有局限。”邓遥说，“护士不能独立做决定，需要通知医生来诊疗。我渴望成为一名医生，通过自己的能力帮助患者好转、痊愈。”

　　后来，邓遥参加了学校与美国纽约市立大学联合组织的暑期交换项目，这次短暂的海外学习经历，让她确定了未来出国学医的打算。

　　她将出国的目的地锁定在了南半球的澳大利亚。英美国家知名高校的医学院对国际生开放的名额较少，申请要求更为严苛。邓遥是跨专业申请，相比之下澳大利亚高校的入学标准相对宽松。邓遥说，澳大利亚高校看重MCAT（医学院入学考试）的成绩。

　　在澳大利亚众多院校中，邓遥最喜欢悉尼大学。除了医学研究，悉尼大学注重临床和实践。不过，在咨询了学长学姐后，邓遥发现想申请到临床医学难度很大，她使出了浑身解数。“我当时的备考力度和高考前不相上下，几乎是每天早上起来就学习，一直到晚上睡觉。”功夫不负有心人，她取得了MCAT排名前5%的优异成绩，进入了悉尼大学。

　　适应留学环境

　　刚开学时，邓遥发现语言是一个难题。在课堂上，老师教授的内容，邓遥不能完全理解，回家需要反复观看录播视频。医学生的课程量很大，不仅有面授课，还有动辄六七个小时的线上视频课。

　　日常的交流沟通也并不轻松，临床医学很依赖口语。从学生入学的第一个月起，学校就安排他们去医院实习。到病房练习问诊、检查，这对邓遥来说是不小的挑战。在实操经历中，最令她印象深刻的是问诊一位有浓重希腊口音的患者，邓遥只能听懂患者一半的表达，沟通有难度。邓遥说面对这种情况别无他法，只能用更多的时间去积累和练习。

　　作为一名留学新生，邓遥不仅要适应语言，还需跟上快速的教学节奏。幸运的是，悉尼大学有完善的国际学生支持系统，辅导老师在了解了邓遥的困境后，建议她组建自己的学习小组，通过互讲内容，彼此提升。

　　邓遥听取了建议，和班上的4名同学创建了学习小组，一同约定每周六抽出固定时间讨论这一周专业课的重点。邓遥说：“我觉得这不仅是有效的学习方法，也是一个和朋友交流放松的机会。”她的英语能力飞速提升。

　　刻苦学习之余，邓遥也利用碎片时间享受留学生活，比如和同学、朋友游泳，参加舞蹈课，或者出门爬山，欣赏澳大利亚美丽的自然风景。她说适当停下脚步歇歇也很重要。

　　谈到未来的发展规划，邓遥说她会扎扎实实地走下去，“从具体的实践中找到最适合我的垂直专业领域，最终我会成为一名专业的医生。”

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部