本报记者 张 盼

香港科技大学（广州）校园。

吴文军摄

2005年，北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院在广东省珠海市创立。作为首家中国内地与香港高等教育界合办大学，该校秉持博雅教育理念，致力于为内地高等教育多元化发展开辟新路。

今年3月，该校经教育部批准更名为“北师香港浸会大学”。“今年是北师香港浸会大学建校20周年。站在新的起点上，学校将扎根粤港澳大湾区，积极拥抱人工智能时代，为培养具有国际视野、跨文化交流能力的新时代学子而不懈努力。”该校校长陈致说。

优势互补

“在20载的办学历程中，北师香港浸会大学秉承‘文理兼修、教学相长’的博雅教育理念，致力于培养专业知识与综合素质并存、家国情怀与国际视野兼具的新时代学子。”陈致说，近年来，该校超过八成本科毕业生选择继续深造，其中逾八成就读于全球前百强大学。大多数毕业生选择学成归国，服务于粤港澳大湾区和国家发展。

陈致介绍，北师香港浸会大学紧跟时代步伐，不断打破学科壁垒，发展交叉学科，目前已开设数据科学、人工智能等前沿领域专业。作为粤港澳大湾区教育合作的重要参与者，该校还将通过与香港浸会大学共建实验室、研究中心，进行学分互认、学期交换、暑期课程等形式，促进科研成果的分享与转化，为学生提供更多学习和交流的机会。

“未来，北师香港浸会大学将继续在创新学科建设、全球人才引进、国际化办学等方面发力，扎根粤港澳大湾区，带领学校朝着‘一流博雅大学’的目标不断迈进。”陈致说。

香港作为世界顶尖大学密度最高的城市之一，教学质量与科研水平享誉国际。根据国际高等教育研究机构（QS）近日公布的2025年世界大学学科排名，香港高校共有156个学科位列全球前100名。QS高级副总裁本·索特表示，今年上榜的香港高校，约八成学科在学术声誉方面有所提升，其余大部分指标也显著进步，香港在高等教育领域继续保持世界领先地位。

香港特区政府教育局局长蔡若莲表示，推动香港与内地高等教育协同发展，在粤港澳大湾区内地城市合作办学，可将香港的优势教育品牌、一流教育资源引进大湾区，发挥“国家所需、特区所长”的作用。

据统计，广东已建成4所内地与香港合作大学，包括北师香港浸会大学、香港中文大学（深圳）、香港科技大学（广州）、香港城市大学（东莞）。

融合发展

去年9月，深圳大学香港学院首届招收的网络与新媒体专业近百名新生在香港教学点开学。深圳大学香港学院旨在探索促进深港教育的双向融合发展，服务粤港澳大湾区建设，为香港青年在本地接受优质高等教育提供更多元的选择。

新生代表李嘉晟说，作为深圳大学香港学院的第一届本科生，他深感自豪。深圳大学建立香港学院是为香港青年提供优质高等教育资源的一次全新探索，既是时代的机遇，也是香港青年成长与发展的新起点。他希望通过4年的学习不断提升综合能力，掌握扎实的学术知识，习得丰富的实践技能。

去年10月，中山大学香港高等研究院在香港科学园揭牌，正式投入运行。中山大学香港高等研究院院长徐安龙说，作为内地高校在香港的首个综合性研究机构，研究院集教育、科研、人才于一体，同时强调科技成果转化，积极开展科技创新模式、人才培养模式的新探索，推动学科创新和成果转化的新进步、完善国际化接轨等方面新举措。

徐安龙介绍，在学科设置上，结合中山大学学校优势和香港发展需求，中山大学香港高等研究院将重点发展生物医学、应用数学（包括人工智能等）和人文社科交叉3个领域，面向全球延揽顶尖人才，建设世界领先水平的实验室，积极推进粤港澳大湾区国际科技创新中心和人才高地建设。

“近年，香港多所高校积极在粤港澳大湾区设立分校，并与内地高校协同发展，取得可喜成绩。中山大学香港研究院的成立，有助于融合粤港创新资源，推动粤港澳高校更高层次、领域更广阔的合作。”蔡若莲说。

深入协作

近来，香港与内地高校合作领域不断拓展，程度逐渐加深。香港教育大学与外交学院近日在北京签署合作备忘录，两校将共同建设“香港教育大学国际关系研究所”，加强双方合作。根据备忘录框架，外交学院将协助并推动香港教大在港开展国际关系与中国外交教育。“香港教育大学国际关系研究所”将成为国际关系与中国外交领域的学术与研究中心。两校还将在课程教学、教材编撰、学术研究、国际论坛、师生交流等领域开展深度合作。

香港教育大学校长李子建说，该校考虑将国际关系和中国外交知识纳入教学和研究，以拓宽学生的国际视野，并增强他们对中国外交事务的理解，提升公众对中国外交成就的认知。

香港科技大学近日宣布，近期分别与北京大学医学部及清华大学医学院建立战略合作关系，共同推进医学教育和医学科技创新发展。

港科大和北大医学部将在两地学生临床培训、教学资源共享、师资交流等方面展开更深入协作，推动医学教育模式的改革与创新。双方还计划在精准医学、生物医学工程以及重大疾病防治等关键领域协力攻关。

港科大与清华大学医学院将聚焦未来医学发展的新方向，通过跨学科协作，探索如何将尖端科学技术转化为临床应用，培养兼具科研及临床能力的复合型医学人才，以满足社会不断增长的医疗需求。双方还将在医疗管理领域联合培养具有国际视野和创新能力的人才。

香港科技大学校长叶玉如说，港科大很荣幸能够与内地两所顶尖高校在医学领域携手并进，展开深入合作，为国家医学事业的进步与社会健康水平的提升贡献力量。

(责编：李昉、郝孟佳)