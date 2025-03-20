原标题：山东鄄城：校园里的戏曲课

日前，在山东省菏泽市鄄城县舜泰小学礼堂内，一堂别开生面的戏曲课正在上演。鸿歌雁韵剧团演员史超的兰花指轻扬，六年级学生王一帆跟着模仿起一招一式。

新学期伊始，鄄城县文旅局组织鄄城鸿歌雁韵戏曲艺术发展有限公司走进舜泰小学，为师生们带来了一场精彩纷呈的戏曲盛宴。

除了精彩的演出，活动还特别设置了互动教学环节。专业老师为学生们讲解了戏曲中的念白技巧、戏曲服装的穿戴方式以及戏曲动作的基本要领。老师执笛示范，十几名小学生神情专注地学习戏曲韵律。区别于传统“你演我看”的模式，本次活动设置了“戏曲盲盒”体验：学生通过角色卡抽取京剧、柳子戏、两夹弦等剧种任务，在专业老师指导下完成妆造、身段、唱腔的完整体验。王一帆兴奋地说：“原来戏曲这么有趣。穿上戏服、学习动作，感觉自己仿佛成了戏中人。”

“戏曲教育不是简单的技艺传授，而是文化基因的唤醒。这次‘戏曲进校园’活动不仅让学生们近距离感受到戏曲艺术的魅力，还进一步推动了中华优秀传统文化在校园的传播和普及。”舜泰小学校长李景波表示。

近年来，鄄城县高度重视文化传承与创新工作，始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针，积极探索非遗传承发展的新方法、新途径，持续开展“戏曲进校园”“非遗进校园”等传统文化进校园活动。2024年以来，鄄城县共开展“戏曲进校园”活动50余场次，“非遗进校园”等传统文化进校园活动20余场次，覆盖学生2.6万余人次。

“我们将继续以‘戏曲进校园’‘非遗进校园’等活动为载体，进一步深化传统文化与校园教育的融合，让中华优秀传统文化在青少年心中生根发芽，为文化传承注入新的活力。”鄄城县文旅局负责人表示。

（记者 赵秋丽 李志臣 通讯员 成洁）

(责编：李昉、郝孟佳)