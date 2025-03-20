原标题：青岛：以职业教育突破足球人才培养困境

初春的青岛上合示范区，海风裹挟着咸湿的气息掠过青岛幼儿师范高等专科学校绿茵场。

“我们刚刚完成足球运动与管理专业综合评价招生工作，30名学生将在2025年9月进入学校学习，这也标志着青岛在‘3+2+2’长学制贯通培养足球人才迈出了关键一步。”青岛幼儿师范高等专科学校体育教育学院副院长徐芊说，所谓“3+2+2”长学制贯通培养，是指3年中等职业教育阶段的足球运动专业培养，2年高等职业教育专科阶段的足球运动与管理专业，2年职业本科教育阶段的足球运动与管理专业三个教育层次，以此形成中职、高职、本科贯通培养通道。

徐芊表示，体校培养的球员文化课薄弱，退役后难转型，而普通学校踢球的孩子又缺乏系统训练。此外，中国的足球市场还特别缺少复合型人才——既懂运动康复又能制定训练计划的足球理疗师，会数据分析又能指导战术的科技教练，以及兼具管理能力和青训经验的职业经理人。

“这就像一条输送带，小学阶段还能输送苗子，但进入初中后，90%的孩子因学业压力被迫放弃足球道路。家长普遍担忧‘踢球没文化’，很多有天赋的孩子初一就退队了。”北京体育大学中国足球运动学院院长任定猛说，“青岛推行的‘3+2+2’长学制贯通培养体系，打通了人才成长的‘断头路’。”

前3年即中职阶段，在保证文化课基础上完成专业训练；中间2年即高职阶段对接职业俱乐部实训，同步学习运动科学；最后2年即本科阶段专攻足球管理、运动康复等方向。“这相当于给球员配置‘双保险’——即使未能成为职业球员，也能获得本科学历转型为教练、球探等专业人才。”任定猛坦言。

作为“十四五”期间全国首批足球发展重点城市，青岛在2023年实现了中超、中甲、中乙及女足、五人制联赛的全级别覆盖，职业足球俱乐部规模数量和发展层级位居全国前列。数据显示，青岛足球产业年产值已突破50亿元，涵盖赛事运营、装备制造、康复医疗等8个细分领域，对复合型足球人才的需求缺口高达1.2万人。

“青岛需要一所真正扎根产业链的足球职业学院。”青岛幼儿师范高等专科学校党委书记李岷说，“当传统体校还在‘重竞技轻产业’的框架内徘徊时，我们选择用职业教育打通人才培养的‘任督二脉’，形成从青训启蒙到职业竞技、从赛事运营到康复保障的完整链条，开创职业教育服务足球全产业链的新模式。”

中国国奥队助理教练侯志强是青岛幼儿师范高等专科学校首批引进的高水平教练员。侯志强说，这种贯通培养模式特色是纵向衔接、横向融通。纵向上，中职阶段重在夯实基本功，高职阶段强化专项技能，本科阶段则要提升战术素养与产业运营能力。横向上，学校将与专业俱乐部、国际级裁判员和教练员联合开发足球领域校企共建课程、实习实训等项目；与专业高校共建足球职业教育研究中心等。

徐芊说，通过纵向衔接、横向融通，学生在18岁前即可完成2000小时专业训练+1200学时文化课程，文化素养与职业资格“双达标率”预计高达98%。不仅解决了实训设备更新慢、教学内容滞后等职业教育痛点，更推动产业链与教育链的“双链互动”。

（记者 刘艳杰 通讯员 王延兵 闫召媛）

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