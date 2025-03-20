原标题：我国首款碳-14核电池研制成功

记者从西北师范大学获悉，国内首款碳-14核电池原型机“烛龙一号”研制成功，标志着我国在核能技术领域与微型核电池领域取得重大突破。

“烛龙一号”由西北师范大学与无锡贝塔医药科技有限公司共同研制。这是国际上首款以碳化硅半导体材料及高比活度碳-14为基础的核电池，从核心材料研发到换能器件制造拥有完全自主知识产权。该核电池攻克了高比活度碳-14源制备和换能器件能量转换率低、稳定性差等关键技术难题。

目前，搭载“烛龙一号”的LED灯已持续工作近4个月，累计超过35000次脉冲闪烁。研发人员接入核电池储能装置模组后，驱动蓝牙射频芯片向外发射信号并成功接收。由于碳-14的半衰期长达5730年，理论上碳-14核电池拥有长达数千年的超长寿命。同时，该核电池还具有每克2200毫瓦时超高能量密度，支持毫瓦级脉冲放电及能量智能管理，可适配不同场景需求。

与其他传统能源相比，碳-14核电池可以在-100℃到200℃的温度范围内工作，具备50年设计寿命小于5%的性能衰减率。该核电池内部没有重金属材料，也不存在化学反应，在化学毒性、热失控等方面的风险远低于锂电池和其他干电池。

该成果具有广阔的产业化前景：在医疗领域，可为脑机接口、心脏起搏器等植入式设备提供永久能源；在物联网领域，可支撑万亿级传感器网络；在海洋深处、南极北极、月球、火星等极端环境中，可作为无须维护保养的持续供电电池使用；在宇宙深空探测领域，可助力深空探测器持续工作。（记者王冰雅、尚杰）

(责编：李昉、郝孟佳)