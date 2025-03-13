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人民教育家卫兴华书房在中国人民大学复原

2025年03月13日10:37 | 来源：人民网-教育频道
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一排排书籍，如林矗立，述说着岁月的深邃与悠远；一张张手稿，静默无言，记录着思想的交锋与沉淀。

近日，在中国人民大学通州校区经济学部楼203室，一场跨越时空的精神对话悄然展开——卫兴华教授生平实物、藏书、珍贵手稿等捐赠仪式暨书房场景复原特展在此举行。

这方复原的书房中，泛黄的论文手稿、堆叠的学术札记、磨损的桌椅与斑驳的台灯，无声诉说着一位“人民教育家”以笔为剑、以书为舟的九十五载人生。

卫兴华教授生平实物、藏书、珍贵手稿等捐赠仪式暨书房场景复原特展。学校供图

卫兴华教授生平实物、藏书、珍贵手稿等捐赠仪式暨书房场景复原特展。学校供图

为学当如金字塔

复原卫兴华书房，是一项历时数月的“考古式”工程。博物馆联合通州校区管理部、校史馆作了大量调研工作，与卫兴华教授亲属反复沟通细节。从每一本书的摆放位置到每一张照片的悬挂角度，皆一一标记，力求1:1精准复刻。

“在书房场景复原区外，我们还充分利用楼道公共空间，推出了人民教育家卫兴华书房场景复原特展，以此彰显卫兴华教授治学育人的成就。”中国人民大学博物馆、校史馆馆长李贞实介绍。

在卫兴华教授之子卫宏的记忆深处，父亲的身影始终如一：从晨曦微露到万籁俱寂，父亲总是在书房里伏案疾书，一桌一椅、一笔一纸，将人生的绝大部分精力，毫无保留地倾注于学术研究之中。

他自比“笨鸟”，用节假日补课，弄懂和把握了马列主义的有关基本理论和方法。这种近乎执拗的求真精神，贯穿了卫兴华的一生。

卫兴华始终秉持一个信条，“善于独立思考，肯于独立思考，敢于独立思考，要服从真理”。1959年，他在国内最早提出社会主义商品经济理论。1986年，他最早系统研究和论述了社会主义经济运行机制理论，并提出了纵向二层次调节理论，这与后来中央提出的国家宏观调控下市场经济内涵相接轨。同年，他在国内较早提出探寻公有制的实现形式问题，这又与中央后来提出的探索公有制多种实现形式的观点相吻合。

几十年来，卫兴华笔耕不辍，宛如一位不知疲倦的行者，发表《中国特色社会主义经济理论体系研究》等文章近1000篇，出版《走进马克思经济学殿堂》等著作40多部，成为中国最多产的经济学家之一。书房中的每一本书、每一页稿纸，都在诉说着昼夜不息的学术长征。

传道授业“为兴华”

卫兴华的书房，是治学的阵地，更是育人的殿堂。“师者，传道授业解惑也。”在卫兴华看来，传道，在首位。他用力最沉、追求最深的，是培养一批坚定的马克思主义者、一批内心有崇高信仰的经济学人。

卫兴华常说：“马克思主义揭示和追求的是真理，我们要用追求真理的精神去坚持马克思主义、发展马克思主义。”他不仅以真心传授知识，更以真情传递信仰。卫兴华的博士生、中央财经大学经济学院副院长何召鹏深有感触：“老师注重培养我们独立思考的能力，不断引领我们体会马克思主义的精髓。”

“书房是卫老师的主战场。”中国人民大学经济学院教授孙咏梅动情回忆，卫兴华捐资百万设立了“兴华奖”，却对一张200元买来的旧书桌视若珍宝，“买到书桌后他兴致勃勃地给我看，我感觉就像一个战士得到了一把新枪。”

90岁高龄时，卫兴华仍坚持每隔一两周为博士生上专题讨论课，每次一讲便是两三小时。他拒绝“发挥余热”之说，坚称自己“仍在燃烧”。

南京大学原党委书记、经济学家洪银兴是他的首批博士生之一，回忆起2019年5月探病的情景仍感慨万千：“老师抓住我的手，讲了半个多小时的马克思主义个人所有制理论，还念叨着要拼尽全力再写一篇正本清源的文章。身体稍有好转，他便在病床上赶写初稿，最终在生命最后一刻完成了2万字的理论遗作。”

学生们曾送卫兴华一幅词匾：“倾一腔热血，携两袖清风，默默以育人为乐；招八方弟子，探九州方圆，时时凭真诚敬业”。生命的火光熄灭，但卫兴华治学育人的精神薪火相传。一批批青年学子将在这间书房驻足沉思，触摸书页间的温度，体悟“人民教育家”的赤子情怀。

“愿马克思主义经济学之树根深叶茂，祝人民教育事业兴旺发达！”得知获得“人民教育家”国家荣誉称号获得者颁授奖章时，95岁高龄的卫兴华这样表达了内心的希冀，语气断续却诚恳坚定。这既是他对后学的期许，也是人大学脉的写照。

“卫兴华教授的书房，是他治学风范的生动见证，更是教育家精神的集中体现。希望每一位走进这间书房的人都能感悟到卫兴华教授‘为党育人、为国育才’的赤忱之心，‘不唯上、不唯书、只唯实’的治学风骨。”中国人民大学党委书记张东刚表示，今后学校还将陆续复原吴玉章、成仿吾等红色教育家的办公室，高铭暄等人民教育家的书房，让教育家精神代代相传。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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