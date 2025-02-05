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“田间课堂”走进湖南新晃

2025年02月05日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：“田间课堂”走进湖南新晃

2024年湖南省科技特派员、“三区”人才座谈会暨“田间课堂”培训班日前在怀化市新晃县举行。科技特派员、农业专业技术人员、返乡创业人、致富带头人等80余人参加培训。

新晃是道地药材“湘黄精”的核心产区之一。此次“田间课堂”主要围绕黄精特色产业展开。在新晃晃州镇洞坡黄精育苗基地“田间课堂”里，湖南农业大学教授艾辛为种植户认真讲解种苗选择、病虫害防治等黄精种植技术。在培训期间举办的座谈会上，科技特派员积极为当地乡村振兴发展建言献策。

近年来，新晃县委、县政府紧盯“黄精百亿产业”目标，积极推进从野生黄精保育到生态种植，再到加工产业化的进程，从政策、项目、营商环境等多层面扶持黄精产业，加快构建黄精产业融合发展现代化产业体系。新晃每年安排1000万元用于引导黄精产业发展，还开发“黄精贷”“黄精保”等特色金融产品支持产业发展。此外，当地成立了全国首个黄精产业研究院，打通从基础研究、应用研究到技术开发和产业化的通道，拓宽产业价值实现路径，培育出抗性强的“新晃黄精”高产优新品种，将黄精快繁育苗周期缩短至1年内。

截至目前，新晃已具备年加工黄精鲜货3.5万吨、生产黄精干货6000吨的产能，其中新晃干货占全国黄精干货60%以上份额，产值逾20亿元，带动1万余人就业。（记者俞慧友）

(责编：郝孟佳、李依环)

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