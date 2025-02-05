据新华社郑州2月4日电 （记者韩朝阳）近年来，河南纵深推进职业教育与社会产业紧密对接，构筑院校与产业衔接调整机制，打造高技能人才供给基地，在高素质技能人才培养上形成了具有河南特色的“豫派工坊”品牌。

河南是7个国家职教创新发展高地建设省份之一，全省职业院校750多所，在校生290多万人，职业教育规模居全国前列。

“产业布局到哪里，职业教育就跟进到哪里，产业需要什么，职业院校就服务什么。”河南省教育厅有关负责同志说，“十四五”期间，河南重点推进职教改革，围绕传统产业升级、新兴产业培育、未来产业布局需求，调整优化职业院校布局和专业结构，新增专业1041个，撤销老旧专业804个，立项建设省级示范专业点425个，建设高水平专业群152个；精准对接和服务河南“7+28+N”重点产业链，提升职业教育服务产业发展能力，组建20个省级骨干职教集团，支持职业院校培育打造叫响全国的豫派“大国良匠”品牌。

围绕“大国良匠”培养，河南构筑完整科学的职业教育体系，打造“金专业、金课程、金教材、金师资、金基地”人才培养机制，形成高素质技能人才贯通培养体系。

近日，郑州电力高等专科学校承接的河南电力技术产业工人培训项目圆满完成，2000余名新入职电力职工完成入职培训，走向工作岗位。与此同时，该校承接的1万名职工技能鉴定工作也顺利完成，1万名电力职工拿到电工证书。

据了解，河南省“7+28+N”产业链群中，一线技术技能人才70%来自职业院校，为河南产业高质量发展提供了人才支撑。

《 人民日报 》（ 2025年02月05日 10 版）

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