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江苏破解高校院所科技成果“不敢转”

明确19种情形可认定为“尽职免责”

2025年02月05日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报南京2月4日电  （记者姚雪青）为破解高校院所科技成果“不敢转”问题，日前，江苏省科技厅、教育厅、财政厅3部门印发《关于在全省高校院所建立科技成果转化尽职免责制度的通知》，发布《江苏省科技成果转化尽职免责工作指引（试行）》，明确19种情形可认定为“尽职免责”。

“尽职免责”是指在开展职务科技成果转化活动过程中，因先行先试、缺乏经验、不可抗力或不可预见因素造成单位利益损失的，对有充分证据表明参与转化人员勤勉尽职的，依规依纪依法予以免责，包括内部考核扣分、激励性奖励扣减、行政处分、党纪处分等相关责任。

该工作指引从合规转化、制度健全、作业要求等3个方面提出尽职要求。同时，明确8种面向领导人员的免责情形，例如在深化科技成果转化体制机制改革中，因先行先试、缺乏经验等因素，导致单位利益受损的；面向管理人员的免责情形有10种，例如管理人员已经履行了通知、告知、公示等程序，但选择的转化方式没有给单位带来最大收益的。对于科研人员，如履行了勤勉尽职义务，在科技成果使用、处置和收益中出现的过错，以纠正为主，一般情况下不予追责。

《 人民日报 》（ 2025年02月05日 10 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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