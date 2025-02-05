陈圆圆

申遗成功后的首个春节，年味何处寻？穿新中式服装、发国潮表情包、看非遗“村晚”……传统年俗的“老”与Z世代的“潮”相互碰撞，过年新方式让年节滋味更鲜活、更丰盈。

岁序更替，年味总是打上时代的烙印。曾经，穿新衣、放鞭炮，吃顿饺子就是年。如今，“集五福”、发AI拜年短视频、买“谷子年货”，千滋百味都是年。从“参与者”到“主理人”，年轻一代成为文化传承的主力军，彰显澎湃的文化自信；从“游子归”到“全家游”，旅游过年、“反向团圆”等新年俗承载着“流动的乡愁”。

寻找年味历久弥新的密码，要看到当代年轻人底层的精神需求。新年俗里跳动的，依然是那颗期盼团圆、传递祝福的温暖之心。年，是拼搏者的慰藉，是漂泊者的归属——时光里的点滴蓄能新年的愿景，年轻人尤其需要建立和年节的深层连接，感受那份热气腾腾、温暖人心的年味。

新春已至，万象更新。期待更多青春的创新创造，让中国年越来越有滋味。

《 人民日报 》（ 2025年02月05日 10 版）

(责编：李依环、郝孟佳)