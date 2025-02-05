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年味拉满！Z世代“花式”过春节（文化中国行）

2025年02月05日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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“久久蛇”表情包图案。
清华美院原博团队供图

杨杰宇在展示“久久蛇”表情包动画文件。
受访者供图

赵欣（右）在指导游客体验扎染。
李  欣摄

葛猛在做花馍。
史庆国摄

汪文泉（中）和村民在制作鱼灯骨架。
安徽歙县县委宣传部供图

汪满田村的嬉鱼灯场景。
安徽歙县县委宣传部供图

逛非遗市集、买文创年礼，新年货喜庆又时尚；穿汉服旅拍、发送表情包“电子拜年”，新年俗接连涌现；做新式年夜饭、品传统美食，新风尚有滋有味……申遗成功后的首个春节，Z世代在“花式”过年中传承优秀传统文化，感受年味的历久弥新。

——编  者

蛇年春节表情包创作者杨杰宇——

“电子拜年”跃然屏上

本报记者  董映雪

一条身着“花袄”、灵动可爱的小蛇，时而盘上如意，寓意“好运缠身”，时而攀上苹果，祝福“‘巳’季平安”——春节假期，一款表情包“久久蛇”，在不少人的“朋友圈”刷屏。

这款表情包，由清华大学美术学院原博教授团队设计。“我身边的亲戚朋友们都很喜欢。”研一学生杨杰宇是一名00后，也是创作团队成员之一，“表情包不仅可以在网络社交中表达情感，也能成为传统文化的新潮载体。”

春节假期，用饱含吉祥寓意的表情包“电子拜年”，正在成为新的风尚。从表情包的使用者转变为创作者，杨杰宇做足了功课。“久久蛇”的形象脱胎于民间泥塑，以陕西凤翔泥塑为主要参考，笔法简单、色彩明艳，造型圆润灵动，民间风格浓郁。

“造型表现取材于传统文化，语义表达则要面向社交潮流。”杨杰宇说，表情包要有更多人喜爱并使用，内容表意既要准确，又要有趣。为此，她在表情绘制、动画制作等过程中，既参考了泥塑本身的艺术特色，又与同学一道展开调研，选取新春祝福、日常用语与潮流热词，最终让“久久蛇”既具传统年味、民间特色，又契合当下社交场景。

“比如‘吉祥的爬行’这个表情包，就是我们结合了蛇的特点和网络热词设计创作的。”杨杰宇介绍，整个设计过程经过了反复修改，不断调整动画设计、整体节奏，让表情包在短短几秒内，展现传统艺术魅力。

“发送泥塑表情包，既能感受春节的热闹喜庆，也能感受浓浓的民间传统文化。”杨杰宇说，春节期间，还有人向她了解“久久蛇”中的泥塑特点，“传统文化在社交场景中焕发新生。”

云南大理扎染学徒赵欣——

青春活力碰撞千年技艺

本报记者  李茂颖

“我的太阳花‘开’在布上了！”

云南省大理白族自治州大理市喜洲镇周城村的璞真扎染博物馆里，一声清脆的欢呼，吸引了游客的注意。循声望去，在00后学徒赵欣的指导下，小朋友完成自己的第一件扎染作品。春节假期，这里成了热门打卡地，不少游客前来体验扎染技艺，选购扎染文创。

2006年，白族扎染技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。“看到阿妈们以针为笔、以线作墨，在白布上施展出各种技艺，扎染的魅力深深地吸引了我。”赵欣是旅居大理的年轻人，学习扎染已经3年了。

针脚间隔需保持在5毫米，绕线力度要像绷紧的弓弦……起初，赵欣扎出的蝴蝶花瓣总是显得局促、生硬，“看着像没展开翅膀的蝴蝶。”为了掌握扎染技巧，赵欣向阿妈们请教，反复练习，染缸里的布料越堆越高，“记不清失败了多少次，突然有一次拆开针线，我看到了最美的太阳花。”

“这是板蓝根，也是扎染用到的主要植物染材之一。”璞真扎染博物馆里热闹非凡，赵欣正向游客展示染材。在社交平台看到“非遗过大年”的沉浸式旅游推荐，大学生张青青和朋友特意从昆明前来体验扎染。“既能体验传统手艺，又能放松心情。”张青青说，“我想扎出太阳花，送给父母作新年礼物。”

蓝白相间的光影中，微风拂过古老的纹样，太阳花、蝴蝶花渐次拂动。赵欣说，古老非遗正在吸引越来越多年轻人前来打卡，千年扎染技艺与青春活力碰撞，“慢手艺里藏着中华优秀传统文化，当游客拆开布料时，不仅收获了作品，还收获了治愈与感动。”

安徽黄山汪满田村00后“鱼头”汪文泉——

让古老鱼灯更光亮

本报记者  田先进

春节假期前，汪文泉拎上行李，急忙赶回安徽省黄山市歙县汪满田村，径直奔向村里的会堂。“一个，两个，三个……”一进门，汪文泉便开始清点起存放的鱼灯，“鱼灯骨架保存不错，纸上颜色也还鲜亮，今年不用大修大补。”

让汪文泉如此牵挂的，是汪满田村鱼灯。每年正月十三到正月十六，村里各家鱼会抬着自制鱼灯嬉戏游行，祈求来年风调雨顺。这项年俗已有600多年历史，是省级非遗代表性项目。

出生于2002年的汪文泉，年纪不大，却有多年担任“鱼头”的经历。所谓“鱼头”，是每家鱼会的总牵头人，负责筹款、采购，组织村民制灯、抬灯、修缮等。今年，汪文泉再次报名竞选“鱼头”。

“2018年，我第一次担任‘鱼头’，拜访了不少村里的老人，了解鱼灯的历史文化。”汪文泉介绍，嬉鱼灯有着相对固定的流程和线路，“活动开始前，我会把路线来来回回跑好几遍。”扎制鱼灯是门细活，以竹为骨，用纸糊成，腹内点烛……每回，汪文泉都跟着老师傅耐心看、仔细学，“传统技艺不能在我们这一代手中失传了。”

如何让更多人爱上汪满田村鱼灯？去年，汪文泉让鱼会多扎了两个小鱼灯，专门给游客体验。“小鱼灯有两三米长，也不重，一个人就能撑起，还有专人指导动作要领。”汪文泉说，“效果很好，不少游客抢着体验，有的人还要学习制作鱼灯呢！”此外，汪文泉还自学视频剪辑，将嬉鱼灯的精彩画面做成集锦，发在社交平台上，点赞量不少。谈及未来，汪文泉有个心愿，“小时候看见跟在鱼灯后面的十二生肖灯很有特点，希望以后能重现，丰富鱼灯的活动形式。”

汪文泉说：“老辈人说，鱼灯是游在夜里的火种，我们这代人要做的，就是让这团火继续亮下去。”如今，村里越来越多的年轻人和汪文泉一样，为古老鱼灯燃起新的灯火。

山东聊城青年夜校学员葛猛——

张罗一顿别样的年夜饭

本报记者  李  蕊

除夕夜，在山东省聊城市冠县冠星小区的一个温馨小家中，厨房里飘来阵阵饭香。

95后小伙葛猛正穿梭在灶台与餐桌之间。与往年不同，今年的年夜饭，葛猛不再只是打下手，而是系上围裙掌勺。

“瞧这花馍，我做得咋样？”葛猛掀开锅盖，一笼胖乎乎的葫芦和锦鲤花馍在氤氲的蒸汽中出锅了，“这叫‘福禄双全、年年有余’。”“真不错，手艺是越来越好了。”葛猛的母亲手捧花馍，满是惊喜。

仅仅一年，葛猛怎么变成了“掌勺大厨”？原来，2023年，共青团冠县县委开办青年夜校，开设电商直播、非遗传承等实用课程。2024年11月，夜校年夜饭主题课程开课，引来不少年轻人报名。

葛猛就是其中一员，他不仅学会了制作传统美食，还“解锁”了各种新菜式。今年的年夜饭，他决定小露一手。除了非遗花馍，他还准备了新鲜的牛排、羊肉和鸡脆骨，自己动手腌制、穿串。

热锅下油，葛猛将提前腌制好的牛排放入锅中，不一会儿便发出“嗞嗞”声响，香气瞬间弥漫整个厨房。几分钟后，他将牛排装盘，撒上黑胡椒和迷迭香，端上了餐桌。

“外焦里嫩，火候掌握得刚刚好。”葛猛的父亲一边品尝，一边夸赞，“今年的年夜饭格外有意义，以前都是我们老一辈张罗，现在年轻人也能独当一面了。”

饭桌上，各式各样的菜品琳琅满目，既有传统美食，也有烤串、牛排等新菜品。家人们围坐一起，其乐融融。“年夜饭象征着家庭团圆，承载着温暖。虽然形式和内容不断变化，但寄托的情感始终如一。”葛猛说。

饭后，家人们聚在一起，聊着家常。随着钟声敲响，葛猛和家人迎来了蛇年。“明年的年夜饭，我还来张罗！”一家人的笑声中，葛猛对新的一年燃起了浓浓的期待。

《 人民日报 》（ 2025年02月05日 10 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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