原标题：新型超薄吸收器带宽破纪录

吸收器一直是能量收集、隐形系统和通信网络等技术进步的基础。图片来源：美国锡拉丘兹大学

美国锡拉丘兹大学研究团队开发出一款新型超薄吸收器，其拥有破纪录的带宽，能够有效地捕获宽频范围内的电磁波。这一进展有望催生可持续自供电设备，如远程传感器和物联网系统等，从而促进多个行业发展。相关论文发表于最新一期《自然·通讯》杂志。

吸收器在能量收集、隐形系统以及通信网络等领域扮演着至关重要的角色，是这些技术进步的基础。因为它们能够最大限度地降低雷达的可探测性，提升飞机和舰船隐蔽性能。同时，它们还能有效减少杂散信号，降低电磁干扰，优化通信网络性能。

但是，要使吸收器发挥更大性能，其构成模块必须兼具多功能和更高的吸收带宽，且这些构成模块需要尽可能紧凑地集成在一起。然而，现有金属背衬、无源、线性以及不随时间变化而发生变化的吸收器，其吸收带宽与厚度比存在一个理论上限。

在最新设计中，研究团队提出了一种全新的设计思路，并据此研制出了一款超薄吸收器，其带宽与厚度比是现有吸收器的几倍。

团队表示，这一成果有望解决电磁吸收技术中的关键难题，进而推动国防、能源收集以及先进通信等多个领域的蓬勃发展。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李依环)