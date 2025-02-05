帕特里西奥·朱斯托

春节是让世界深入了解中国文化、促进彼此理解的契机，正日益成为促进东西方文化相互理解的纽带和桥梁

春节对中国人而言是一年中最重要的时刻。春节文化深深根植于中华民族的情感之中。春节是家庭团聚的时刻，大家无论身在何处，都赶回家与亲人相聚，这种情感让我非常感动。

2016至2017年，我在中国生活了一整年时间，那是我第一次直观而深入地了解春节。从逛庙会、放鞭炮到吃饺子，我体验了各种节庆活动，在中国过年的独特经历让我终生难忘。我清楚记得，2017年是鸡年，那一年的年画和窗花上有许多鸡的形象。我还学会了“闻鸡起舞”“金鸡独立”等成语，这让我倍感新奇和有趣。我尤其喜欢春节的拜年习俗。按照古老的传统，通常是长辈向晚辈发红包。近年来，随着网络通信工具的流行，我与中国朋友之间也收发电子红包，非常有趣。这实际上是一种新的春节文化，人们通过最新的技术手段传递对彼此的祝愿和问候。

作为国际关系和中国外交政策的研究者，我通过亲身体验春节习俗，进一步理解了“和谐”“和平”“和睦”等根植于中国历史与文化传统的价值观。通过观察中国人如何过春节，我体会到，春节蕴含的价值观对于理解中国在国际体系中与其他国家的互动很有帮助。

和谐是中国传统哲学中的重要概念。在我们生活的多元世界中，矛盾和分歧不可避免，和谐理念让我们在不回避矛盾的同时，做到求同存异、互利共赢。和谐不是同质化，更不是单一化。中国的“和”文化提醒我们，尽管不同文化间存在差异，彼此依然可以和谐共处、互相欣赏。我们应当进一步认识“和”文化的价值，致力于推动各国实现和平共处、互利共赢。中国珍视和平的传统不断传承，展示了这一理念的价值和生命力。拉丁美洲也有与中国“和”文化类似的观念，我们从中看到了共情、兄弟情谊等价值追求。

“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，是一件值得庆贺的事情。春节不仅属于中国人民，它的精神内核正在传播到全世界。春节是让世界深入了解中国文化、促进彼此理解的契机，正日益成为促进东西方文化相互理解的纽带和桥梁。

（作者为阿根廷阿中研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2025年02月03日 03 版）

(责编：李依环、郝孟佳)