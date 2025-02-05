日前，2025 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC25）在京启动。全球超过300支高校队伍报名参赛，通过预赛的队伍将参加5月10日至14日在青海大学举行的总决赛。本届竞赛以诺贝尔奖获奖成果为赛题，参赛同学可以了解世界前沿领域科学与人工智能结合的最新进展，深入探索这些成果在实际应用中的巨大潜力。

AlphaFold是2024年诺贝尔化学奖获奖成果，通过人工智能技术给蛋白质结构预测带来了革命性的飞跃。本届竞赛的AlphaFold3赛题，要求参赛队伍基于组委会提供的氨基酸序列，在不同计算平台上运行和优化AlphaFold3结构预测代码，考察参赛队伍对AlphaFold3推理过程的理解和优化能力。

本届竞赛的RNA赛题来源于2023年诺贝尔生理学或医学奖获奖成果mRNA疫苗技术，任务是RNA甲基化修饰位点检测，要求参赛队伍优化RNA分子上一种特殊化学修饰的位点检测的计算流程和性能，需要保证流程的每个环节都正确运行并获得正确结果。

ASC世界大学生超级计算机竞赛由中国发起组织，并得到亚洲及欧美相关专家和机构支持，旨在以科技竞赛为手段、以前沿应用为导向，持续推动超算青年人才培养。赛事至今已举办12届，吸引来自全球六大洲上万名大学生报名参赛。

（据新华社电 记者温竞华）

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