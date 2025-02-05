“在全国还有千千万万像我这样的青年技能人才在各自岗位上发光发热，这是我们技能成才、技能报国的最好时代。”第47届世界技能大赛数控铣项目金牌选手龙伟杰，向大家讲述自己凭借精湛技艺续写我国在该项目“五连冠”的故事。

日前，国务院新闻办公室中外记者见面会上，5名在第47届世界技能大赛获得金牌的00后选手代表，带来了各自岗位成才、不懈追梦的故事，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路。

回顾世界技能大赛参赛过程，龙伟杰感慨万千。“赛场上允许的误差范围是0.02毫米，这差不多是一根头发丝直径的四分之一。”他说，为了既快速又精准地完成任务，他每天待在车间，面对机床日复一日重复操作。成为金牌选手后，他为一些企业开展技能培训服务，帮助他们对生产线进行升级改造和工艺创新。

当下，数字化时代对信息产业技能人才的要求越来越高，天津市电子信息技师学院学生李宏宇用技能点亮自己的人生。这名获得信息网络布线项目金牌的选手，热爱钻研、直面困难，将企业运营、大国重器运转背后的网络高效串联。他希望苦练内功、不断精进技艺的年轻人，为行业注入更多新生力量。

“这个项目是辛苦与甜蜜并存的。”获得糖艺/西点制作项目金牌的选手刘欣茹说，这样一个既好吃又好看的项目其实充满了对精湛技艺的挑战。在平时训练过程中，糖的温度要达到八九十摄氏度，戴着硅胶手套也会经常被烫出泡，常常一个泡刚好，另一个又出来了。在她眼里，强大的热爱可以抵挡一切困难。毕竟“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。

（据新华社电 记者黄垚、姜琳）

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