原标题：Omega-3补充剂可减缓生物衰老

根据一项针对700多名70岁以上老年人在3年内进行的临床试验数据分析，每日摄入1克Omega-3或许能减缓人体的生物衰老速度。相关成果3日发表于《自然·衰老》杂志。

包括瑞士苏黎世大学、美国哥伦比亚大学、澳大利亚莫纳什大学在内的国际团队，利用被称为表观遗传时钟的分子生物学工具，计算了瑞士777名70岁及以上老年人在临床试验期间衰老速度的变化情况。

在该临床试验中，团队测试了8个不同组别，参与者在3年内每日摄入2000国际单位（IU）的维生素D，和/或每日摄入1克Omega-3，和/或每周3次参与30分钟家庭锻炼计划。

对血液样本分析后，团队发现，摄入Omega-3可适度减缓多个表观遗传时钟的生物衰老。这一发现与参与者的性别、年龄或体重指数无关。其中一项测试表明，将Omega-3、维生素D和锻炼结合起来效果更佳。

结果还显示，在3年内，这3种干预手段结合起来对降低癌症风险和预防虚弱状况的影响最大。每种干预手段都通过不同但相关的机制发挥作用，当它们结合起来时，会相互强化，从而产生更强的整体效果。

但这项工作的一个关键局限性在于缺乏生物衰老的标准化测量方法，同时，瑞士参与者样本也不能代表全球70岁及以上成年人的平均水平。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李依环)