原标题：吉林：北国研学赏非遗

正月初三，吉林省长春市文庙博物馆处处透着春节的喜庆。瑞雪与朱墙、红毯、红灯笼相互映衬，年味十足。

“亲爱的小朋友们，大家看看桌上摆放的银饰片，猜猜这是哪个民族的文化元素？”明伦堂2楼活动厅里，坐满了孩子和家长，长春市文庙博物馆教育专员杨美娜正循循善诱、娓娓道来。

从正月初一开始，长春市文庙博物馆一早就预备好了新年文化公益活动：同走状元桥，祈盼新年幸福顺利；开办国学大讲堂，普及东北年俗知识；开展“铸牢中华民族共同体意识”主题系列社教研学活动；通过手工制作展现祖国多民族文化多姿多彩的魅力……

杨美娜说：“今年博物馆在文化活动中融入了很多非遗元素，有关氏满族剪纸作品展，还有苗族竹篓杯手工制作以及朝鲜族传统民居、土家族吊脚楼、蒙古包模型手工制作等研学活动，让大家沉浸式感受这些民间技艺的魅力。”

苗族有哪些传统节日？苗族服饰为什么有“花衣银装赛天仙”的美称？苗族的国家级非物质文化遗产代表性项目有哪些？在杨美娜的讲解声中，孩子们和家长一起准备好小竹篓、点缀上带着铃铛的银饰品，一个个苗族竹篓杯“大功告成”，成了让孩子们爱不释手的新年礼物。

第一个完成手工制作的六年级小学生李礼朵开心地说：“在博物馆过年能玩到很多有趣的东西，比在家里猫着有意思多了！”

在博物馆大成殿广场设置的新春祝福墙前，李礼朵和妈妈笑着耳语了几句，工工整整地写下“祝伟大祖国繁荣富强”的新年愿望。

春节期间，吉林省各博物馆丰富文化供给，策划开展具有当地文物资源特色的系列展览和社教活动多达110项，让观众在观展和参与活动的同时感受到春节文化新风尚。

（记者 任爽）

(责编：李昉、李依环)