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北京高校紧抓新生入学契机 引导新生立报国强国大志向

2024年09月13日14:34 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月13日电  （记者李昉）12日，北京市委教育工委2024年北京高校新生引航工程启动会暨“时代新人强国行”宣讲团首场宣讲举办。

为做好2024级新生教育，北京市委教育工委日前印发了《关于实施2024年北京高校新生引航工程的通知》，全覆盖实施理想信念“铸魂计划”、爱国主义“培元计划”、社会主义核心价值观“力行计划”、社会实践“砥砺计划”、心理健康“促进计划”、适应教育“启航计划”，指导高校紧紧围绕学习贯彻全国教育大会精神、迎接中华人民共和国成立75周年主题主线，开展新生教育工作。

会议指出，各高校要强化理论武装，建强思政课主渠道，教育引导新生坚定马克思主义信仰。要加强关心关怀，健全学生成长支持体系，发挥全员育人力量，解决思想问题与解决实际问题结合，提升工作精细化水平。要引导学生尽快适应大学生活，主动躬耕实践，积极服务社会，用自己的才学助力强国建设。

北京科技大学党委书记武贵龙表示，学校将做深做实“钢筋铁骨”育人工作，引导师生立报国强国大志向，做挺膺担当奋斗者。

会上，中国人民大学农业与农村发展学院2024级本科生钟熠代表新生发言。与会领导为新生代表赠送书籍，鼓励学生培养阅读习惯，提升综合素养。

启动仪式后，“时代新人强国行”宣讲团开展首场宣讲。来自不同高校、不同领域的10位师生讲述他们奔赴祖国各地，参与奥运盛会、科技报国、生态环保等鲜活实践故事，用实际行动上好行走的爱国主义“大思政课”。

据悉，今年暑期，北京市委教育工委启动了“时代新人强国行”首都大学生主题社会实践，设计行走的“大思政课”，推动爱国主义教育更深入、更持久、更生动。发动近16万师生，组建1.9万余支队伍奔赴一线，看发展、讲成就、作贡献。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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