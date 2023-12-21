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二〇二三——海外留学这一年  

点燃了同学学中文兴趣

陈予桐
2023年12月21日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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光阴似箭，日月如梭。2023临近末尾，这一年学子们在海外度过了怎样的留学时光？有的同学在课堂上积累了丰富的知识，有的同学在生活里完成挑战，还有的同学利用课余时间探索当地文化……

他们最大的收获是什么？发生了哪些印象深刻的故事？听听几位来自不同国家学子的故事。

时光飞逝，一年又接近尾声。仔细回想，发现我已经在荷兰留学4年，在这片远离家乡的土地上，有过泪水与欢笑，但更多的是成长和历练。留学让我接触到更广阔的世界，我也逐渐从懵懂少年成长起来。

策划春晚

今年初，令我最印象深刻的是加入全荷学联后策划春晚。当我得知要参与节目组的工作时，格外兴奋。留学多年，除夕夜就是守着春晚，等待倒计时，跟家里人说声新年快乐。更何况，这是疫情后第一个线下春晚，从前期筹备到最终落地，我们用了近3个月。

记得前期策划时，每周开会我们都在不停推翻、重组创意，意见相左时甚至会争吵，但大家都知道是为了同一个目标——呈现更好的晚会。

随着时间一点点临近，我既紧张又期待，好像又回到了小时候，坐在窗边看满街灯笼，翘首以盼春节到来。

晚会当天，清晨的闹钟将我从沉睡中唤醒，窗外漆黑一片，我没有赖床，迅速梳妆完毕出门，一头扎进冷风中，荷兰街头冷冷清清，但我心里热情高涨，准备奔赴那场属于我们的盛宴。到了现场，大家纷纷热情地打招呼“你好呀”“新年好”，而后各自忙碌，有的人挂灯笼，有的贴对联，有的为游园会做准备，而我也在与演员做最后的彩排。

晚会开始后，我投入各类任务。明年再见！”伴随着主持人们的齐声话语，这场晚会落下帷幕。虽然由于工作我没能看完整场晚会，但观众们此起彼伏的欢呼声和掌声，让我感到自豪和温暖。晚会之后的几天，大家都还在线上讨论。是啊，这样一场属于留学生的盛宴，怎能不让人回味无穷呢？

讲中国故事

平常与同学们交谈，我发现他们对中国很是好奇，常问我问题。我跟他们讲过一些中国的历史、建筑、风景等，他们说很有意思。后来有一天，我突然收到一名同学发来的照片，那是一张他与东方明珠的合影，照片后写着“Yutong，我来中国交换！这里好美。”我看着这句歪歪扭扭的中文，大吃一惊，想象他一笔一画写出此句。原来因为我的讲述，他对中国产生了兴趣，还把中文作为第二外语学习，作为一个中国人我相当自豪。

我上了一门包装设计课程，结课演讲时我选择“包装与可持续发展”为主题，演讲了45分钟介绍中国在这方面取得的成果。整个过程，老师和同学们就可持续发展频频提问，对中国的物流包装、回收产业产生了浓厚的兴趣，我非常开心能向他们介绍中国取得的成就和经验。

回首2023，这或许只是我人生旅途中一站，但船过水流痕，每个人、每件事都在我身上留下印记，塑造成更成熟的自己。身在国外，我与祖国息息相关。我时刻牢记，中国留学生是向世界介绍中国的一分子，我会继续前行，为讲述中国故事发光发热。

（作者系荷兰海牙大学学生）

(责编：李昉、郝孟佳)

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