佟思文

佟思文参加学校活动留影。

时间如白驹过隙，我的2023留学时光在日本早稻田大学度过。这一年仿佛一段奇妙的生命体验：与五湖四海的同胞共度春节、有幸与中国驻日本大使交流、结识学习中国文化的日本朋友……每段故事都让我在异国他乡不断探索、前行。

年货“暖心包”

年初，早稻田大学学友会为在日留学的中国学生准备了一份特别的春节礼物——年货“暖心包”，我作为学友会代表之一参与筹备。我们提前许久便在当地的中华物产店订购了许多年货，有水饺、汤圆和瓜子等。小小的包裹里装着留日学子对家乡的深切思念，还有对异国同胞们的一份温暖。当五湖四海的同学们聚在一起，拿到了“暖心包”，大家的脸上都洋溢着灿烂的笑容。

到了美丽的春日，我参加了在东京代代木公园的联合赏樱会，这场活动有中日12所大学院校共近120人的校友、学友参加，大家相聚、交流，一同欣赏绚烂的樱花。

爱看“三国”的日本同学

今年，我在学校的活动上结识了一位想学习中文的日本同学。我们互相帮助、学习彼此的语言，渐渐地成了投缘的好朋友。

刚开始我很担心由于语言、文化差异会有沟通的障碍，事实证明我多虑了。在与她的交谈中，我发现她非常喜欢中国文化，不仅读过李白的诗，还热衷于看《三国演义》。她告诉我，《三国演义》在日本的漫画界、知识领域有很大影响，当地不仅有“三国知识水平考试”的活动，还有“三国迷”俱乐部等兴趣团体。

看到她对中国文化充满好奇，我便带她参加品鉴中国茶的活动，一起品尝“宫保鸡丁”“重庆火锅”等中国特色美食，还一同欣赏中国旗袍、学习中国的古诗词和传统文化。后来，她向我分享了日本的用餐礼仪，带我去看富士山的美景。我们在交流中互相学习，加深了对彼此的理解。

通过和不同国家同学们的友好交流，我更加理解到青年留学生是讲述自己国家文化、故事的重要窗口。

留日学生温暖的港湾

4月份，中国驻日本大使吴江浩在走访早稻田大学之际，与中国留学生代表交流。很荣幸当天我作为留学生代表之一，与其他中国留学生一同见到了大使。这次交流，我感受到了祖国的温暖和对我们的期许，更加坚定留学报国的初心。祖国永远是我们最坚强的后盾，驻日使馆也是留日学生温暖的港湾。

那天，我还聆听了来自其他地区的同学发言，感到倍受鼓舞。是的，在努力前行的路上，我们彼此为伴，一直都不孤单。作为新时代的留学生，我们肩负着期望与责任，努力发扬中华文明，弘扬留学报国精神。

这一年，我收获了成长，结识了许多志同道合的伙伴。留学生活将继续，我会向着梦想前行。

（作者是日本早稻田大学学生）

(责编：李昉、郝孟佳)