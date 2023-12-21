人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国职业教育第一所海外应用技术大学落地柬埔寨

2023年12月21日08:29 | 来源：光明日报
小字号

原标题：中国职业教育第一所海外应用技术大学落地柬埔寨

记者从教育部获悉，20日上午，中国首家公办本科职业学校——南京工业职业技术大学与柬埔寨柬华理事总会合作共建的柬华应用科技大学成立揭牌仪式在柬埔寨首都金边举行。

柬华应用科技大学是中国职业教育第一所海外应用技术大学，将采用4+0、2+2、3+1等模式，在柬埔寨开展职业本科学历教育，学生可同时获得中国和柬埔寨两国的学历和学位证书。柬华应用科技大学首批开设的6个本科专业为新能源发电工程技术、汽车服务工程技术、网络工程技术、电子商务、现代物流管理、旅游管理。

据了解，中国在柬企业在农业、纺织、机械、电子等产业领域合作不断深化，已成为中国与湄公河国家经贸关系的新支柱。“教随产出、校企同行”，柬华应用科技大学将与企业在人才培养、专业建设、师资建设、科研服务等方面开展合作，形成资源有保障、运行可持续、培养系统化的发展模式。

近年来，中柬教育交流合作不断深入，尤其是在职业教育领域，中方已在柬设立了19个境外办学机构和项目，为柬经济发展和国家建设培养高素质技术技能人才。

（记者陈鹏）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部