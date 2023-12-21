原标题：中国职业教育第一所海外应用技术大学落地柬埔寨

记者从教育部获悉，20日上午，中国首家公办本科职业学校——南京工业职业技术大学与柬埔寨柬华理事总会合作共建的柬华应用科技大学成立揭牌仪式在柬埔寨首都金边举行。

柬华应用科技大学是中国职业教育第一所海外应用技术大学，将采用4+0、2+2、3+1等模式，在柬埔寨开展职业本科学历教育，学生可同时获得中国和柬埔寨两国的学历和学位证书。柬华应用科技大学首批开设的6个本科专业为新能源发电工程技术、汽车服务工程技术、网络工程技术、电子商务、现代物流管理、旅游管理。

据了解，中国在柬企业在农业、纺织、机械、电子等产业领域合作不断深化，已成为中国与湄公河国家经贸关系的新支柱。“教随产出、校企同行”，柬华应用科技大学将与企业在人才培养、专业建设、师资建设、科研服务等方面开展合作，形成资源有保障、运行可持续、培养系统化的发展模式。

近年来，中柬教育交流合作不断深入，尤其是在职业教育领域，中方已在柬设立了19个境外办学机构和项目，为柬经济发展和国家建设培养高素质技术技能人才。

（记者陈鹏）

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