近日，“消失的课间十分钟”成为热点话题。在北京，孩子们的课间10分钟能得到保障吗？学校如何保障课间安全？让课间十分钟热闹起来？让我们一起走进北京中小学看学校们如何多措并举，创新探索“课间10分钟”。

充分保障时间 确保课间时间“不缩水”

“拖堂3分钟，提前坐好2分钟，课间哪有10分钟？有网友如此调侃“消失的课间10分钟”。为了保障学生课间时间“不缩水”，学校通过制度保障，不断提高课间活动的重视程度和管理水平。

在北京一六一中学主校区，课间被延长到了15分钟。“课间活动做什么，学生自己做主。”该校党委副书记马越说，“我们不会限制学生，到点儿回来上课就行。”同时，为了保障课间15分钟全部归学生所有，该校教学处开展的定期评教评学中，“是否压堂”是重点调查项目之一，学生们也可以通过不同渠道“维权”。

北京小学翡翠城分校校长张文凤介绍，学校每天上下午的大课间和中午午休，学生们各有30分钟的休息时间进行户外活。“学生可以到攀爬架、沙坑等校园里的各个角落尽情玩耍，有老师保障孩子们的安全。”

中国传媒大学附属小学主管副校长张振宇表示，学校首先确保“两操一课”的落实，即眼保健操、课间操还有体育课，尤其是当日没有体育课的班级，我们会安排阳光大课间的活动。同时，班主任和科任老师每节课做好对接，对学生提供安全保障，指导学生课间有秩序进行活动，合理安排规划好10分钟的时间，既能让孩子充分得到休息，也做好下一节课的课前准备和衔接。

合理利用空间 小场地也有大用途

不少城区学校面积狭小，教学楼建得比较高，小课间只有10分钟，学生跑上跑下电梯不够用，楼道狭窄容易产生拥挤踩踏风险。而且，市区学校的操场规模小、孩子多，常常也跑动不开。为了解决这个问题，学校充分开发空间功能，策划多类活动，让孩子们在有限的空间里玩得开心。

北京医科大学附属小学有两个校区，学生加起来近2000人，但校园活动面积不足20亩。北医附小校长田国英介绍，学校的理念是“小场地 大体育”，要让孩子们在有限的空间里充分地活动起来。在一到四年级学生所在的花园路校区，学校把操场划分为跳房子、踢毽子等9个不同趣味性项目活动区域，供低年级孩子课间活动。而在高年级同学所在的牡丹园校区，则不圈定具体活动区域，充分保障孩子们活动的自主性。

海淀区翠微小学根据各校区情况，因地制宜开展课间活动。例如，本校区开展劳动教育系列活动，学生们会在各班的“一米菜园”，为自己种的植物浇水、松土；西校区操场上，学生们不仅可以组队打篮球， 还可以做“丢手绢”等传统游戏；南校区在楼道内摆放了书柜、哈哈镜、合唱台、钢琴等设施，为学生提供多元化的活动。

展览路一小分为高、低年级部两个校区，在低年级部，学校在操场上增画了“绳梯”，学生可借助“绳梯”开展“跳房子”等游戏活动；高年级部更多设计的是竞技运动，学校根据学生的身高特点，增设高低篮球架，合理规划篮球场地，确保每个年级都有属于自己的课间活动“领地”，学生的活动区域既得到了保障，也有效避免了不同年级学生交叉活动产生的意外。

满足学生需求 课间怎么玩 孩子说了算

沙包、毽子、跳皮筋，下棋、看书、玩玩具……课间的玩乐时光是孩子们学生时代的美好回忆。一些学校主动破题，认真调研，用心倾听，分层设计，把课间真正还给孩子。

在中关村一小的课间，同学们可以选择道具，进行他们喜欢的游戏。有的同学还会自创一些有意思的小游戏，比如近义词版的谁是卧底、你演我猜等，课间的十分钟总是十分欢乐。“我们鼓励孩子们做自己喜欢的事情。”中关村一小四年级班主任李帅静介绍，喜欢体育运动的孩子可以在操场上进行球类游戏、飞盘、跳绳等体育活动，喜欢阅读的孩子可以利用课间在学校的阅读空间安安静静的看会儿书，喜欢科技的孩子可以在科技馆看看展览或者实际操作一下放在走廊里的科学仪器，真正把课间十分钟的主导权交给了孩子们。“

东四九条小学积极开展多项工作，通过家长调研、学生调研，制定《东四九条小学课间活动管理方案（办法）》，遵循教育规律和学生身心发展规律，开展丰富多彩的课间活动，努力保障学生课间正常活动，促进学生身心健康成长。此外，学校还结合主题周末活动，不仅让孩子和家长亲子“动起来”，新的一周让学校的课间更加活跃。

北京小学通州分校出台了学校的《课间十分钟活动方案》，各个年级也制定了自己的活动方案。例如，老师带领低年级同学自主设计了拍手、翻绳作战、词语接龙等游戏，并开放室内攀爬墙和大滑梯，学生在老师们的组织下有序开展活动；中高年级学生课间开展九连环、华容道等传统游戏大比拼，设计英语棋、数字扑克等益智活动，不断提高合作与协调能力，使每个孩子都能得到不同程度的发展。

加强安全管理 确保课间活动有序安全

课间消失的另一个直接的原因是学校想规避发生校园安全事故的风险。因此，为了保障孩子课间的丰富生活，同时确保安全，学校积极要做好“人防、技防、物防”保障，及时消除校园安全隐患；强化学生安全意识培养，确保学生课间活动有序安全。

中国农业科学院附属小学通过“规则先行，确保安全”“立体设计，确保课间活动安全有保障。学校师生共同研制了《懂规矩 守规则》学生读本，明确了活动规则和安全要点。低年级学生采用儿歌、童谣、讲故事的方式，中高年级采用演讲、朗诵，表演、案例分析、快乐体验、学习楷模等形式让规则入脑入心。

北京医科大学附属小学通过部门联动勤监管来尽力消除安全隐患，通过为孩子设立规则引导孩子们安全度过课间10分钟。田国英介绍，每个课间，学校都会有学生志愿者、德育老师及安全部门工作人员在课间巡视，提醒学生注意安全，对表现好的孩子会在广播时提出表扬，对不好的行为则会隐去姓名后提醒。同时，学校也会设置一些规则，引导孩子们在课间有序运动、玩耍，避免产生安全问题。“我们在教室和楼道实行‘两禁’，即禁止跑步和说脏话，同时给低年级同学划出了专属操场，高年级同学只能走过不能在这个区域活动。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)