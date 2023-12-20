平谷区委教育工委、区教委聚焦师生家长关切，以答好“促进平谷教育高质量发展的‘六问’”为主线，立足“三个坚持”，办好教育民生实事，推动主题教育走深走实。

坚持以学为基 提升政治素养

示范引领学。实行两委班子成员重点学与教育系统党员干部全面学，上好基层“大思政课”，培根铸魂、启智润心，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。两委班子、各基层党组织书记带头讲专题党课126次。

交流研讨学。组织两委班子成员和12名基层党组织书记从“切实履行平谷教育高质量发展职责”“促进家校协同育人，提升教育教学质量举措”等进行交流研讨。

丰富载体学。以教育党校和党校基地校为载体，对党支部书记、党员进行轮训培训。组织“强国复兴有我”百姓宣讲团走入7所学校进行宣讲。制定《平谷区教育系统“我的育人观”大讲堂活动方案》，组织基层单位党政正职轮流上台讲课，加强师德师风建设。

平谷区委教育工委书记讲主题教育专题党课

坚持以干为本 强化担当作为

深入调查研究。两委班子成员围绕促进平谷教育高质量发展的“六问”确定11个调研选题，坚持问题导向，采取随机调研、蹲点调研、走访调研等方式，到平谷五中、平谷十一小、马坊小学，东交民巷小学马坊分校等48个点位坚持沉浸式深度调研64次，发现问题34个，已研究并解决问题23个。

狠抓督促落实。制定两委班子主题教育周工作安排，建立周调度工作机制，对70个基层党组织主题教育进展情况指导6轮。基层党组织开展“立足岗位作贡献”活动226次、“学习身边榜样”活动111次、“我为群众办实事”活动153次、建言献策活动百余次。

两委班子成员到平谷五中进行调研

召开教育系统专项整治任务调度会

坚持以实为要 解决急难愁盼

紧盯短板弱项列清单。聚焦问题制定整改清单方案，列出重点解决的问题，制定民生实事清单。规范民办幼儿园管理，组建学前督查队伍，开展园长工作室交流和保教工作专项督查；完成后北宫幼儿园、关上小学、红石坎小学和中桥小学的合并调整；确保平谷中学、平谷五中高中部等21所学校25万平方米操场于11月底前完成改造；农业中关村学校项目规划综合实施方案已获批，新城学校建设项目初步方案已通过市教委审定。

提升服务水平抓项目。延续和深化第一批主题教育工作中市委教育工委关于办好民生实事的相关要求，开通金海湖畔13个村直达平谷金海湖学校和悦洳汇片区直达平谷四中2条通学路线。目前，正在协商开通东樊各庄和中桥两个村到农业中关村学校的公交线路，并力争在城区和平原地区各选取1所小学或幼儿园，加大通学公交试点覆盖面，探索通学公交新模式。

强化思想教育树品牌。举办4期“近光讲堂”，邀请戚发轫院士、韩永进理事长、高远东教授和东方甄选主播董宇辉作专题讲座，受众师生、家长和群众约12万人。下一步将邀请各领域知名人士持续走进讲堂开课，打造全区思想政治教育的阵地和校园文化教育的品牌。

加强体育锻炼提素质。制定《进一步加强学校体育工作的实施方案》，全面开展跳绳、乐跑、铁人三项项目进校园活动。深度开展与首都体育学院合作项目，完善学校体育督导评估和表彰机制。开展2023年平谷区中小学生秋季田径运动会，31所学校2700名学生进行了鼓舞、武术、足球、花样跳绳等24个项目的展示。

建设阳光学校助成长。成立专门教育工作指导委员会，开展问题学生矫治，实施“三个一”工程，周一至周五以“文化课+军训+红色教育”为主，周末以军训、心理辅导、体育运动等为主，提升转化矫治效果。

招贤纳才促提升。落实《北京市平谷区2024年“选培计划”招聘应届优秀大学毕业生方案》，组团赴外省省级师范院校招贤纳才，前往天津师范大学和陕西师范大学举办招聘宣讲会，招聘应届优秀大学毕业生，发放宣传材料600余份，共收简历200余份。

邀请北京育英学校于会祥校长作报告

举办“近光讲堂”，邀请各领域知名人士持续走进讲堂开课

与属地及相关职能部门密切配合协商，开展通学公交试点工作

赴京外高校开展招聘工作

名词注释：

“六问”：如何充分发挥党建引领，促进教育的高质量发展；如何提升教育教学质量；如何提升未成年人思想道德建设；如何加强师德师风建设；如何调动教师积极性；如何抓学校特色发展。

“三个一”：一帮一助一成功；一带一路一成才；一星一章一成长。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)