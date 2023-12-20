刘芹、侯海燕

近年来，围绕落实立德树人根本任务，重庆工商职业学院坚持以人为本、以文化人的基本理念，立足党建统领、制度保障、精神熏陶、活动践行等方面系统化建设实施，打出文化育人系列“组合拳”。

党建统领，以制度依托为保障，推进校园文化建设。学校党委全面贯彻落实党的二十大关于文化建设的战略部署，为学校高质量发展提供了思想保证、精神动力和文化条件。从政治上引领校园文化发展，以科学理论武装学生、正确舆论引导学生、高尚精神塑造学生，用社会主义核心价值观铸魂育人。党建统领，以扎实有效的党建工作为校园文化建设保驾护航，让优质文化进得来、传得广、立得住，对推进校园文化建设、形成新时代大学精神发挥核心作用，成为影响高校师生学习、工作的精神源泉。

一方面，学校围绕现代大学制度，加强顶层设计，以制度为育人提供保障。近年来，学校全面推进“三全育人”工作体系，以《重庆工商职业学院章程》为依据，形成以校党委为核心，以学院党委为基本单位，以学生党组织为执行骨干，以行政部门、学生会等为辅助的校园文化建设工作人员机制。高校党建为校园文化建设确定基本方向，以社会主义先进文化教育为基点，推动优秀文化进校园，强化师生对校园文化的认同感和归属感。科学规范的管理制度给学校文化塑校、文化育人提供了丰厚滋养，学校紧密结合师生文化多元化需求，各学院不断探索特色文化活动，积累校园文化建设经验，已形成了一系列校园文化活动品牌。

另一方面，推进校园文化建设重在以“以文化人、以文育人”，使校园文化成为人才素养培育的第二实践场域。校园文化对学生的影响是潜移默化、循序渐进的，学校党委科学组织、精心安排，将党建理论与实践融入到校园文化设施，在图书馆、教学楼、实训楼、宿舍、食堂、文化景观等活动空间，建成红色文化长廊、党建活动室等阵地，构建全环境育人场域。

以精神熏陶为抓手，以活动为牵引 润泽师生心智。2020年12月，重庆工商职业学院与重庆红岩革命历史文化中心合作共建了红岩文化室，这是独家被授权的红岩精神展馆。学校为此成立了红岩精神讲解队，讲解队目前共有22位讲解员，都是“00后”大学生，通过讲解让大家走近红岩英烈，传承红岩精神。学校以此为契机，通过融通思政课程与专业课程、思想教育与艺术素质教育、校园文化与社会实践，努力创作校园文化精品力作。2021年，“礼赞生命——大学生生命教育组歌”曾入选教育部“高校原创文化精品推广行动计划”。2023年，学校以“红岩文化”品牌入选职业院校校园文化建设“一校一品”名单。学校将优秀传统文化不断物化、固化，以培育和践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化为己任，鼓励学生们“读好书，做好人”，从中华优秀传统文化中汲取智慧、启迪人生、滋养心灵。

学校充分发挥工会、团委、学生会和学生社团作用，依托主题党团日、新生教育、师生讲党课、社会实践、志愿者服务等，面向全体师生，开展多形式、分层次、全覆盖的网络文化节、社区文化节、社团文化节、红岩文化月、礼敬中华优秀传统文化活动。

学校搭建校园网络传播矩阵。在微课大赛、网络文化节中开辟理论专项，征集微视频、原创网络文章等。启动数字思政赋能融合计划，建成学习+宣教+实践的多功能融媒体中心，推出网络融媒宣传产品，建设思政名师网络工作室，让理论武装进网络“活起来”。

面向未来，重庆工商职业学院将坚持以党的二十大精神为指引，落实立德树人根本任务，以学生为主体、以育人为导向，营造具有时代特征、彰显独特魅力的一体化校园文化，形成全员全过程全方位育人格局，为人才培养提供良好、稳定的育人环境，为新时代新重庆建设作出新的更大贡献。（作者：重庆工商职业学院宣传部 刘芹、侯海燕）

(责编：崔競文、熊旭)