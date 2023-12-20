张杰

杭州职业技术学院坚持“育人为本、德技并修”，始终把“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一重大课题摆在首位。在浙江高质量发展建设共同富裕示范区，大力实施新时代浙江工匠培育工程背景下，校党委坚定扛起为党育人、为国育才重任，充分发挥党建引领优势，着力打造“工匠摇篮”，培养德技并修的新时代工匠人才。

坚持立德铸魂，将党的领导贯穿于人才培养全过程。建立并完善“党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责、全校协同配合”的大党建工作格局。出台《推进党建工作高质量发展实施方案》《全面深化“三全育人”综合改革实施方案》等政策文件，通过实施党建“铸魂工程、领航工程、固本工程、头雁工程”等四大工程，将党的领导贯穿人才培养全过程。系统构建“党建引领、思政筑基、实践贯通、文化浸润、队伍护航、研究支撑”的“三全育人”工作体系和推进机制，将党建优势转化为育人优势，将党建活力转化为育人动力，人才培养质量和水平明显提升。近三年，获评全国样板支部1个，全省标杆院系2个，校党委入选全省党建示范校、首批全省高校示范性党群服务中心示范单位，学校连续两年入选全国高职院校学生发展指数百强院校。

坚持崇德塑身，推动大思政课建设与课程思政同向同行。以“大思政课”建设为抓手，发挥思政理论课主渠道作用，坚持将思政课的学习过程体验化、教学手段信息化、考核评价多元化，将传统文化学习、红色文化传承、工匠精神弘扬、先进文化体验融入课堂教学，让思政理论课活起来、实起来、强起来。结合学校多年开展职业素养教育融入专业课堂的实践经验，纵深推进课程思政，将思政元素融入人才培养方案、教育教学过程、课程教学设计和课程教学评价，精准把握了专业群课程思政“八步”机理，创新实施了专业群课程思政的“四析”方法和“三点”路径，形成了系统优化、校本特色鲜明的专业群课程思政方法体系。学校荣获国家级课程思政教学团队2个，国家级课程思政教学名师13人，《四融八步·四析三点：高职专业群课程思政特色模式创新与实践》获得浙江省高职教育类教学成果奖二等奖。

坚持秉德强技，深化基于工匠精神培养的育人模式改革。学校从新时代工匠人才培养的需求出发，针对高职院校实践育人普遍存在的培养体系不完善、培养路径不通畅、培养方法不健全、培养效果不理想等问题，通过建设工匠学院、工匠书院、工匠研究院，提供高素质技术技能人才全链条、全生命周期服务，完善“产教训”融合、“政企社”协同、“育选用”贯通的工匠型人才培育体系。出台“融·善”工匠成长计划，将育人指向细分为思想成长类、技能竞赛类、技术研发类、创新创业类、文体健康类、公益服务类、劳动实践类、工作履历类等八种通用类型，通过实践学分固化、工作内容细化、评价方式优化等，有效整合一二三课堂育人合力，全面提升实践育人质量。实施实践育人“四进”工程(进教材、进课程、进基地、进网络)，将“三大精神”(劳模精神、劳动精神、工匠精神)和“三类素养”(学生素养、职业素养、公民素养)融入了产学研创用五个环节。

近三年，学生获评中国大学生自强之星2人，浙江省十佳大学生2人，学校获评全国创新创业典型经验高校50强，全国职业院校非遗教育传承示范基地，浙江省“三全育人”综合改革实践育人试点高校，浙江省职业教育“三全育人”典型学校，培养了一大批新时代工匠人才。（作者系杭州职业技术学院党委宣传部部长张杰）

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