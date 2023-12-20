人民网呼和浩特12月20日电 日前，以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛在内蒙古呼和浩特举行。江西旅游商贸职业学院党委书记吴小平在论坛现场接受视频专访。

吴小平认为，高质量的职业教育要突出公平性、个体性、适应性、创新性、可交流性等特征。人工智能等新一代信息技术赋能职业教育可以提高教育质量、优化教学资源、促进产教融合、增强实践教学、推动教育国际化，为职业教育的高质量发展注入新的动力。

吴小平说，作为职业教育数字化的基础单元，职业院校数字化要坚持“平台为基、资源为要、应用为王、育人为本”，努力培养具有数字化思维和能力的技术技能人才、能工巧匠和大国工匠。具体来说，一是要以数字化理念革新为先导，增强书记校长的数字化领导力、增强中层干部的数字化执行力、增强教师学生的数字化应用能力、增强技术骨干的数字化保障能力。二是要以数字化策略革新为基点，科学前瞻系统地谋划好职业院校数字化的总体方略。三是要以数字化路径革新为抓手，推进数字技术与教育教学向更大范围、更高层次、更深程度融合。

数字化背景下，产教城深度融合又有哪些新路径？吴小平将江西旅游商贸职业学院的探索概括为三个一：打造一个平台、践行一种模式、实施一项工程。打造人才供需大数据平台，增强产教匹配度；践行“3+3”校企双元育人模式，为企业量身定制培养“零试用期”高素质技术技能人才；实施“个十百千万”就业工程，为区域经济发展留住人才。

吴小平表示，通过一年多的实践探索，江西旅游商贸职业学院数字化转型取得了明显成效，成为教育部职业院校数字校园建设试点单位、首批完成对接教育部智慧大脑数据中台院校，成功入选国家智慧教育平台应用创新10大案例。下一步，江西旅游商贸职业学院将继续通过数字化思维重塑职业院校教育教学新样态，实现技术技能人才培养从传统“大规模标准化”向未来“大规模个性化”的格局性变革。（林露 哈米拉·吐尔干江）

(责编：刘梦琦、熊旭)