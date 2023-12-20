向家文

长江工程职业技术学院是水利特色高职院校，60多年来，为祖国水利事业培养了十多万名高素质人才，在三峡、葛洲坝、南水北调等国家重大工程中作出了贡献，锻造了“以人才报国、保大江安澜”的光荣传统，形成了独具特色的校园水利文化。近年来，学校党委以回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题为首要任务，坚持以水润心、以文化人、以德育才，深度挖掘学校红色资源，探索构建了“高职特点、时代特征、水利特性、长江特质、学校特色”的思政工作新方法，着力培养听党话、跟党走、为祖国服务、让人民放心的时代新人。

坚持党建引领，着力打造德技双馨的育人团队。学校党委高度重视思政工作队伍建设，出台了《中共长江工程职业技术学院委员会关于进一步加强辅导员队伍建设的实施意见》《长江工程职业技术学院思想政治理论课教师队伍建设管理办法》等系列文件，着力将马克思主义学院打造为学校“育人的典范、师德师风高地、理论的智囊”。与新疆博尔塔拉职院共建马克思主义学院，先后选派3名马院干部、骨干教师援疆，1人获评“第十批省市优秀援疆干部人才”。

对标国家样板支部建设标准，制定了学校教师党支部、学生党支部建设标准，推进支部标准化规范化建设。持续深化“强基固本”工程，坚持“一支部一特色、一党员一面旗”，充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，护航立德树人任务落地生根。

近年来，建成或立项建设高校党建“双创”工作全国样板支部2个、全省标杆院系1个、全省高校“双带头人”教师党支部书记工作室建设单位1个。多名党员教师获“全省优秀共产党员”“全省抗疫先进个人”“全省优秀党务工作者”和湖北省援疆工作前方指挥部“优秀共产党员”等荣誉。

强化师德师风建设，1名思政课教师获评湖北省“荆楚好老师”；成功承办“铸教师之魂·造良匠之师”职业院校优秀教师代表2023年全国巡回宣讲会，营造了向先进看齐、以典型为范的浓厚氛围。教师竞赛成绩实现新突破，在2023年湖北省教师教学能力大赛中获一等奖4项，成绩排名全省第二；在2023年金砖国家职业技能大赛中，2名教师代表中国以第2名的成绩获得银牌；1名教师获“丝路华语”国际汉语教学职业能力大赛三等奖。建成或立项全国水利职业教育教师教学创新团队2个。获湖北省教学成果奖2项。

坚持守正创新，着力打造符合学生认知特点的方式方法。针对学生学情特点，大力推进思政工作改革，有效提升思政工作针对性和亲和力，深化思政课“一链两化三对接”教学改革，打造“行走的思政课”。与华中农业大学合作，入选“湖北省大中小学思政课一体化共同体建设示范校”。

精心打造“故事长江”思政选修课，系统设计德润长江等13个专题，讲好长江故事和长江大保护国家战略，入选湖北省“中国”系列思政金课。

强化实践育人，获评全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践优秀单位，入选团中央“七彩假期”示范团队2个，入围团中央“井冈山精神”“两弹一星精神”“乡村振兴”等示范宣讲团队7个，入选湖北省“本禹志愿服务队”创建团队1个。

坚持文化浸润，着力打造寓教无形的育人环境。深度挖掘校本红色资源，以水文化为主线，对校园景观进行系统性重构，以“长江、西江、陆水、汉水”命名教学楼宇，彰显学校因水而生、依水而兴的初心；借用《荀子·宥坐》“是故君子见大水必观焉”等典故，以“观水、问水、知水、若水、亲水、乐水、兴水”命名学生公寓，坚定为党育人、为国育才的使命；将师生活动场所命名为思源广场、平湖广场等，增强师生不忘过去、奋进当下、开创未来的责任，形成一楼一舍一渊源、一门一路一寓意、一园一景一故事。

建成4万平方米理实一体化大楼，把“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”醒目地刻在外墙上，建成多个虚拟仿真实训中心，让学生在先进的实践教学环境中感受劳动之美、技能之光。“长江水文化”获评教育部职业院校校园文化“一校一品”，入选教育部高校思想政治工作精品建设项目1项，荣获多项全国水文化育人典型案例、德育教育优秀成果。

坚持学生为本，着力打造学生发展全过程闭环。“一朝入校门，终身长工人”。学校始终坚持以学生为主体，构建“快乐成长、健康成人、顺利成才、早日成功”全过程育人链条，大力倡导“人人皆可成才，人人皆能人生出彩”理念，让学生感受到关爱。

琢玉成器，育才成林。60多年来，学校不仅孕育了基层水利人、西藏工匠、四川工匠、军运工匠、省五一劳动奖章获得者、省技术能手、一带一路建设时代先锋等一批能工巧匠、大国工匠，还涌现出全国向上向善好青年、中国大学生自强之星、全国优秀志愿者、全省孝德青年、长江学子、非遗传承人等一大批先进学生典型，所培养的10余万毕业生遍布长城内外、大江南北,在新时代广阔天地建功立业，为社会主义现代化建设贡献长江工院力量。

（作者系长江工程职业技术学院党委书记 向家文）

(责编：刘梦琦、熊旭)