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 日照职业技术学院科教融汇的实现路径： 以科教融汇激发职业教育新动能 

苏海勇
2023年12月20日10:16 | 来源：人民网-教育频道
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党的二十大报告创造性提出“职普融通、产教融合、科教融汇”，这是一体实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的重要契合点，也是不断激发职业教育发展新动能的重要突破口。科教融汇落实到职业院校具体行动中，必须找准“科”与“教”的契合点，探索科教融汇的实现路径。

学校坚持“小城市、大职教”理念，扎根日照、服务日照，走产教城融合发展之路，以人才培养、科技创新促进产业聚优成势，推动城市发展蝶变。学校围绕科研育人和服务，构建一个模式、打造四类平台、促进三个转化、创新五个机制，初步探索了科研适应需求、服务发展、反哺教学的日职实践。

构建“一个模式”，突出需求导向。学校坚持立地式科研，把论文写在田间车间，把课题立在行业企业，把成果用在生产和学习，探索实施“三对接、四融入、五位一体”技术技能创新服务发展模式。

打造“四类平台”，强化科研服务。学校对接产业升级、盯紧企业需求，围绕科技攻关、智库咨询、技术服务、创新创业，建设了四大类67个产教融合型技术技能创新服务。其中，国家创新发展行动计划协同创新中心和创客创意众创空间3个，山东省工程技术中心、协同创新中心、重点实验室、新型研发机构、新型智库等19个，日照市工程实验室、工程技术研究中心、社科基地等24个，构建起国家、省、市、校四级技术技能积累与创新体系。

学校依托四类平台，聚集优质资源，打通科研开发、技术创新、成果转移链条，每年开展技术服务2000余项，孵化小微企业80余家，帮助企业创造经济效益10亿余元；累计服务企业4600余家，将企业技术难题攻关转化为成果专利577项。

一是科技攻关平台。学校对接日照10条重点产业链，整合水产、建筑、机电、汽车、信息技术、文化创意等专业群的科研优势和师资力量，打造了10个科技攻关平台，服务行业企业技术工艺改进和产品研发需求。

二是智库咨询平台。依托山东省职业技术教育理论研究中心、日照市文化产业发展研究基地等机构，学校建设了10个智库咨询平台，立足日照实际，围绕产业结构调整、产业发展规划、产业技术方向、重大工程项目等开展咨询研究，服务政府、企业决策，推动产业行业创新发展。

三是技术服务平台。依托10个专业群与所属行业领先企业，学校共建10个技术服务平台，校外100余位行业人才、校内200余名教师、6000余名学生组团组队，“一企一团队”，驻企服务、订单研发，开展人才培养、大师培育、应用技术研发与推广。

四是创新创业平台。依托国家众创空间、新技能大师工作室，山东省“金种子”孵化器、技能技艺传承创新中心等载体，学校以“乐创新、促转化、优孵化、星服务”理念，整合校内校外资源，建设37个创新创业平台，拓展创新创业实践空间，培养创新创业人才。

促进“三个转化”，反哺课堂教学。学校发挥科研反哺教学的作用，健全科研平台育人体系，实施“三个转化”，为教学改革提供源头活水，实现人才培养与技术技能创新的深度互动。

一是促进科研项目转化为课程资源。每个创新平台结合科技攻关、智库咨询、技术服务等，将优秀创新项目融入专业课程，“海洋生物资源加工综合利用技术”等116项科研项目转化成专业教学标准、特色课程、新形态教材。

二是促进服务过程转化为教学过程。依托科研服务平台，成立工作室，承担企业攻关项目，实施“项目实做、公司化管理、工作室育人”的人才培养模式改革，企业委托、教师领做、学生参与，以真实项目为驱动，与课程有机结合，让学生在跟随教师开展科研服务中学习提高。

三是促进学生科研成果转化为学时学分。为鼓励学生参加科研服务和科技创新活动，建立学分银行，修订学分积累转换办法，将学生获得科研奖励、专利发明等成果计入学时学分，鼓励学生个性化成长。近三年来，学生在全国职业院校技能大赛获奖23项、省赛获奖168项，获得专利和软件著作权110项。

创新“五个机制”，激发创新活力。创新科研和社会服务管理、评价、激励、成果转化、反哺教学“五个机制”，充分调动教师开展科研和社会服务的积极性。即创新科研管理机制、创新科研评价机制、创新科研激励机制、创新成果转化机制，创新职称分类评价机制。

五个机制的实施，促进了学校科研与教学工作融合发展、相得益彰，学校入选山东省高等学校科技成果转化和技术转移基地，荣获中国产学研合作创新奖、山东省海洋强省建设突出贡献奖。

科教融汇是职业教育发展新方向。下一步，日照职业技术学院将立足技术技能人才培养，坚持科教并重、以科促教、科教相长，在服务地方经济社会发展中，塑造新优势、构建新生态、激发新动能，不断提高贡献度、适应性、吸引力。

（作者系日照职业技术学院党委副书记、院长 苏海勇）

(责编：崔競文、熊旭)

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