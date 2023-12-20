为全面推进“大思政课”建设走深走实，根据教育部及河北省教育厅印发的相关方案，学院结合实际情况，制定《全面推进“大思政课”建设的实施方案》。同时将“大思政课”建设纳入学院高质量发展工作全局，构建“大思政课”育人机制，积极探索有效路径。

制定方案。坚持学院党委统一领导，将“大思政课”建设科学进行顶层设计，整体把握思政课改革情况和“大思政课”建设的方向和目标，根据学院实际情况进行整体规划。

成立机构。成立学院“大思政课”建设工作领导小组，党委书记、院长任组长，党委副书记、各位副院长任副组长，党政办公室、党委组织宣传部等各系（院、部）主要负责人全员参与。

完善制度。建立“大思政课”工作联席会议制度，定期召开工作讨论会和工作例会，加强考核和管理，总结和研判工作中的困难与问题，推介工作经验。

全面落实。在学院党委统一领导下，各职能部门、各系院部分工合作、协同配合，在基地资源、经费投入、队伍建设、条件保障等方面采取有效措施，落实各项任务的开展。

强化改革创新，夯实教学主渠道。建强思政课课程群。开齐《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》等四门思政课程，同时开设《中共党史》《国家安全概论》等选择性必修课程、《中华优秀传统文化》《红色影视鉴赏》等选修课，形成以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的思政课课程群。

充实课堂教学内容。学院遵循大学生认知规律，根据不同学段特点设计课程内容，围绕新时代的伟大实践，充分挖掘红色文化、校史资源，将中国共产党人的精神面貌和国家建设中生动的案例引入课堂，开发开设校本通识教育课程。

创新课堂教学方法。研究学生心理及其关注的热点问题，制定针对性的教学方案。鼓励采用多样化的教学方法，创新探索“思政+（专业）”教学模式，推进教学方法改革。

强化实践教学，善用社会大课堂。构建思政实践教学工作体系。积极挖掘区域红色文化和校史资源，结合学院“三魂”文化，组织编写教学资源库，拓展思政课实践教学内容。结合西柏坡、塔元庄等15个实践教学基地，设计了八个实践教学板块；编制了内容丰富、指导性强的思政课实践手册；引入《中国共产党党史》等虚拟仿真资源，建设思政课虚拟仿真中心；建成线上线下同频共振、课上课下相互促进的实践教学平台。学院每年组织学生赴西柏坡、安平第一个农村党支部纪念馆等实践基地，覆盖率达到100%。

形成多元立体实践活动矩阵。依托第二课堂，按照“一系一品”“一社一品”的要求，打造了“铁兵连”、星辰话剧社等品牌社团和品牌实践项目，积极组织学生参与各类竞赛和实践活动。2023年，学院组织2000余支队伍、2万余名学生开展各类社会实践活动，覆盖全国31个省（区、市），多个团队的实践成果在“挑战杯”红色专项活动中斩获奖项。

用好“大思政课”实践教学基地。充分发挥全国“大思政课”实践教学基地的作用，追寻总书记河北考察的重要足迹，积极建设“大思政课”实践教学基地。2023年暑期，师生先后赴前南峪抗日军政大学纪念馆、西柏坡纪念馆等“大思政课”基地开展实践及研学活动。

强化引育结合，精心培育大师资。打造专兼结合的思政队伍。制定人才引进计划，打造一支数量充足、素质优良的思政工作队伍。2023年学院引进硕士以上学历思政教师5名，辅导员6名，聘请8名铁路工匠、技术能手为兼职教师、产业导师。

建强“雁阵型领航团队”。学院以河北省职业教育思政课教师教学创新团队建设为契机，建立“头雁—群雁—雏雁”三级“雁阵型领航团队”培养体系，不断提升思政课教师专业能力和水平，实现参加教育部、河北省各类培训50余人次，培训覆盖率达到100%。

强化整合融合，搭建资源大平台。建设思政课教学资源库。组织征集和开发高质量、多形式、体现石铁特色的教学案例，建设了教学案例库。并持续推出一大批优秀思政课课件等优质教学素材，建设了教学素材库。

打造网络教育宣传云平台。依托智慧职教等平台，拓展深化在线精品课程建设，目前已建成包括国家级在线精品课程在内的思政类在线课程十余门。

强化协同联动，拓展工作大格局。开展“大思政课”协同行动。依托学生“一站式”社区，对接学生需求，整合各类育人资源，推进党建和思想政治工作融入学生社区建设，探索协同育人学生综合管理新模式。

全面深化课程思政。协调思政部与各系（院）联合成立专业思政融合教研室，共同挖掘课程思政元素，目前已经建成国家级课程思政示范课程2个、国家级课程思政教学名师和团队2个。

扎实推进日常思政教育。学院在重大纪念日，开展国旗下思政课活动。党委书记、院长在重要场合，讲授“思政大课”。邀请铁路工匠、劳动模范进校园讲思政，开展专题“思政大课”，建设公寓文化、实验室文化，引导学生养成良好行为规范，使思政教育浸润每位师生。（作者：石家庄铁路职业技术学院党委副书记 周敏娟）

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