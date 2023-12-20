江苏旅游职业学院高度重视内涵建设，特别是在教育教学改革、人才质量提升等方面持续发力。近年来，学校先后取得全国职业院校技能大赛烹饪赛项和融媒体内容策划与制作赛项一等奖、短视频创作与运营和视觉艺术设计赛项二等奖、“互联网+”全国大学生创新创业大赛二等奖等一系列标志性成果。

立足育人根本任务，全面落实“五育并举”。学校落实立德树人根本任务，发挥课堂教学主渠道作用，强化课程思政建设，促进课程思政与思政课程同向同行。全面落实“五育并举”，不断深化“三全育人”综合改革，全面落实“时代新人铸魂工程”，构建“五精五进”育人模式，完善“1+N”网络育人矩阵。实施“一站式”学生社区综合治理创新行动。完善课程思政协同机制。发挥思政课程关键作用，挖掘专业课程中蕴含的思政教育元素，提升育人水平。同时瞄准学生未来职业发展，设定专业目标定位，提供个性、全面就业指导服务,协同高校校友资源，以“引进来”和“走出去”相结合的方式来完善人才培养模式，培养高质量复合型专业人才。从而促使毕业生更充分、更高质量就业。

推进改革实施举措，全面提升课堂成效。学校近年来推进一系列改革举措，以改革实现“弯道超车”，将“三教改革”融合起来落实到课堂改革，建立了“课证对接、课赛对接、课岗对接”的交叉复合课程递进融通模式。学校秉持“以赛促教、以赛促学，以赛促改、以赛促建”的总体思路，高度重视学生职业技能竞赛工作，把技能大赛作为检验教育教学质量和水平的“试金石”，建立并完善了国家、省、校三级学生职业技能大赛体系，发挥技能竞赛在内涵提升中的重要作用，积极推动大赛资源转化，推动学校教育教学改革发展和人才培养质量全面提升，在师生中营造了“人人崇尚技能、人人学习技能、人人展示技能、人人争当技能高手”的良好氛围。

打造特色树立品牌，全面促进学校发展。学校立足传统服务业与现代服务人才培养，始终坚持特色办学，紧紧围绕大旅游产业链，按照“旅游引领、多科交融、创新发展、共同提高”的总体思路，致力于培养有敬业精神、人文素养、国际视野的旅游英才。打造“三把刀·匠”文化品牌，实施“一院一品、一师一课”，每个二级学院都打造特色品牌，通过文化品牌打造，引领教师探寻适合自身的发展路径，如科研型、教学型、科研教学并重型及思政型等。学校推进了“校企共建、校企共研、校企共创”的协同育人校企合作模式，推行了“名师领衔、大师领航、导师引领”的教学团队培养路径。

江苏旅游职业学院将进一步积极推动职业院校实训基地建设，提升师资队伍实践教学能力，培养更多具备“双师”素质的教师队伍，真正达到技能大赛和教学改革的深度融合，继续加强与产业界的合作，创新人才培养模式，从而助力职业教育教学质量的全面提高，为培养适应行业需求的高素质技术技能人才作出积极贡献。（作者：江苏旅游职业学院副校长 苏爱国）

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