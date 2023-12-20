刘国华 王冠松

党的十八大以来，习近平总书记对职业教育工作作出一系列重要指示，强调“在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为”。党的二十大将实施科教兴国战略作为强化现代化建设的基础性支撑，强调“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位”，再次明确了职业教育的发展方向。

职业教育高质量发展是国家赋予职教界的新课题。实现职业教育的高质量发展，关键在职业院校。作为办学主体必须回答好，如何围绕服务人的全面发展、围绕服务区域经济发展、围绕服务国家重大战略，更精准地明确和实现人才培养目标；如何深入推进教育评价改革，更好激发内生动力，提高学校治理体系和治理能力现代化；如何紧抓产教融合这个基本点，全面整合政校行企社资源，构建基于人才培养的命运共同体，取得协同育人成效。

山东传媒职业学院聚焦传媒类职业院校的意识形态属性，紧跟行业发展需求，强调德技并育，育德为先，将成才需要、岗位需求、时代要求统一到人才培养上，强化政治性、突出人民性、紧扣时代性、提高专业性，创新性提出“四度并进、价值内化、校媒协同”新时代传媒人才培养模式，明确“四度并进”育人目标，即：有政治态度，做立场坚定的传媒人；有情感厚度，做根植人民的传媒人；有时代热度，做建功新时代的传媒人；有技能硬度，做匠心独运的传媒人。

围绕这一目标，学校以课堂为中心，以课程为重点，以双师为支点，以评价改革为切入点，校媒协同发力，不断深化教育教学改革，提升学校治理体系和治理能力现代化，推动学校并入高质量发展的轨道，实现了由小变大，由弱变强的发展飞跃。学校牵头研制了高职新闻传播大类6个专业国家教学标准，2023年获得国家级教学成果奖2个二等奖。

职业教育的高质量发展，人才培养是关键。职业教育的人才培养，德技并修是关键。将专业基本功训练建构为德育的实践路径和载体，是实现德技并修的有效方法，以此实现思政教育与专业教育的完美融合，学生自觉将社会主义核心价值观内化于心、外化于形，实现自我教育、成长的良性循环。

学校与传媒行业一道，通过多年探索和实践，搭建了“讲诵演创”全方位实践载体。学生在宣讲新思想、诵赞中华经典、排演红色剧目、创作视听作品等实践中，把课堂所学、内心所悟融会贯通。通过实践，既练就了过硬的“讲诵演创”基本功，又自觉提升了思想政治素质。学生多次问鼎声音学院奖、齐越朗诵艺术节等业界最高奖项，向社会不断输出正能量大流量的优秀作品，优秀学生代表事迹还荣登了《人民日报》。毕业生的就业率保持在95%以上，其中不乏有在央视、湖南卫视等主流媒体工作的优秀毕业生，用人单位满意度高达99%。

职业教育的高质量发展，必须推进产教融合。职业教育是与经济社会联系最为紧密的一类教育，必须自觉主动地融入行业、融入企业。人才供需、经济发展是链接政校行企社的关键点，学校必须主动作为，有效实现各方互惠互利，推进真融真产，实现“人才培养-企业发展-行业发展-经济发展-社会和谐”的良性循环。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，主动融入文化强国建设，与媒体、企业深度合作，以共建思政主题传媒资源等为载体，打造“人才+作品”“正能量+大流量”的合作模式，形成学校主导、媒体（企业）参与、课程承载、价值内化、学生受益的育人链条，有效将校媒协同贯穿“教学做评”全过程。学校师生先后创作了在央视播出的专题片《中国影像方志·单县篇》、动画片《繁星点点》、文化教育片《跟着课本去旅行》等优质作品，建设了国家级爱国主义教育VR宣教系统、“红旗云”山东省思政教育等资源平台，海量影音课程资源被广泛应用于教育教学和企业培训等领域。

同时，学校还坚持“宣传就是生产力”与媒体（企业）一起，为乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略提供服务，诸多项目被列为省级重点项目。在产教融合的大背景下，学校的师资队伍不断提升和发展，双师型教师占比达到80％，先后培育了国家级课程思政教学团队、山东省高校黄大年式教师团队、职业教育教学创新团队、“青创人才引育计划”文化创作团队等多个优秀教师团队，多名教师获得全国广播电视和网络视听行业青年创新人才、全国商业服务业技术能手、国家级课程思政教学名师、山东省技术能手等荣誉称号。2023年12月7日，由人民科技、中国传媒大学和山东传媒职业学院牵头组建的全国融媒体行业产教融合共同体正式成立，共同体的建设必将更加有效地推动产教融合，进而更加有效地推动职业教育高质量发展。

职业教育的高质量发展，必须深化国际交流。职业教育是我国与世界各国开展经济、技术和文化交流合作的重要载体，随着中国对外开放程度的逐渐深入，职业教育“出海”势在必行。在传媒领域，短视频的兴起和发展，为跨域文化交流、跨境电子商务等开辟了新的渠道，对应的人才、技术等需要日趋迫切。下一步，学校将以此为契机，深化国际交流，推动教育教学改革，提升国际视野，努力为国际间友好合作和经济发展作出积极贡献。（作者系山东传媒职业学院影视制作系党总支书记刘国华、党委委员、宣传统战部部长王冠松）

(责编：崔競文、熊旭)