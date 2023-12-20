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就业是高等教育事业发展的重中之重

2023年12月20日17:11 | 来源：中国教育报
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原标题：就业是高等教育事业发展的重中之重

重庆市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，将毕业生就业作为高等教育事业发展的重中之重，大力推动政策落实、精准指导、服务帮扶，高校毕业生就业呈现总体稳定、稳中向好的态势。

第一，聚焦政策统筹，汇聚工作合力。市委、市政府将就业作为“六稳”“六保”之首，主要领导多次就做好高校毕业生等青年群体就业工作作出指示批示，并专题调研毕业生就业工作。一是强化政策支撑保障。推动市政府出台稳就业保就业政策措施22条，为2023届毕业生提供政策性招录岗位12万个。鼓励金融机构向吸纳高校毕业生就业人数多、稳岗效果好且用工规范的实体经济和中小微企业开发专项贷款产品，提高企业贷款增信，给予原则上不超过4%的优惠贷款利率，激发企业用人积极性。二是强化部门协同联动。建立分管市领导为组长、16个市级部门为成员的就业工作专班，实行“周通报、旬会商、月研判”。将高校毕业生就业工作纳入市政府激励内容，对促进就业成效明显的区县进行正向激励。三是强化校企共建共进。各高校“赛马比拼”，建立校企人才培养协同机制、实习实践基地共建共享机制、与企业协同创新机制，深入开展访企拓岗，努力拓展就业渠道，汇聚优质就业资源。

第二，聚焦服务提质，加强指导实效。根据学生需求，着力打造“一库、一站、一平台”，做实做细就业指导服务。一是组建市级就业创业专家库。建立就业创业直播和个性化咨询平台，充分发挥270名市级就业创业专家库成员作用，24小时在线为毕业生精准提供精品课程、政策咨询、求职技巧、生涯规划等精细指导。二是建立高校服务站。教育与人社系统一起分片区建立10个高校就业服务站，打造“1小时就业服务圈”，深入高校调研了解问题，整合资源，“一校一策”提供支持服务，定期开展工作督导，切实解决高校就业过程中的具体问题，打通工作落实“最后一公里”。三是升级打造智慧就业平台。突出“数字赋能”，建设市级智慧就业平台，实现全市70所高校信息资源共享，面向毕业生精准推送岗位信息600余万次。建立就业数字化驾驶舱，实现对就业进展、市场需求情况和双选会效果的精准监测。实施毕业去向登记人脸识别，实现去向登记全流程可追溯，保障就业数据真实可靠。

第三，聚焦重点群体，提升就业能力。针对脱贫家庭、低保家庭等重点群体，有的放矢开展针对性帮扶。一是宏志助航“加效力”。实施宏志助航地方计划，全年投入近400万元，与人社部门按照1∶1配套共建5个市级基地，培训人数由国家计划的3600人增加到8000人。截至目前，共培训2024届毕业生5000余人，学生满意度在98%以上。二是特殊群体“重保障”。联合市级相关部门为残疾毕业生等特殊群体毕业生举办专场招聘会，1000余家用人单位提供岗位2万余个。三是重点群体“强兜底”。为家庭经济困难毕业生发放求职创业补贴3500余万元，“一对一”针对性推送就业岗位，确保有就业意愿的困难群体毕业生100%就业。

重庆市2024届高校毕业生将突破36万人，下一步，我们将认真会同相关部门千方百计做好2024届重庆市高校毕业生就业工作。

（重庆市委教育工委书记、市教委主任 刘宴兵）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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