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牢牢锚定服务粤港澳大湾区发展

2023年12月20日17:10 | 来源：中国教育报
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原标题：牢牢锚定服务粤港澳大湾区发展

广州番禺职业技术学院作为教育部“双高计划”建设单位，牢牢锚定服务粤港澳大湾区等国家战略和区域发展，面向市场打造优势学科专业，大力培养输送高素质的复合型、创新型技术技能人才，扎实做好学校毕业生就业工作。近年来，学校毕业生就业质量和就业满意度稳步提升。

第一，优化学科专业，主动对接区域产业发展。学校坚持锚定粤港澳大湾区发展和产业布局，主动调整优化学科专业设置。一是瞄准需求增设特色专业，面向重点领域加大制造业相关专业设置，相继增设了智能网联汽车技术、新能源等18个专业，升级了装备制造、建筑工程等8个特色专业群。二是发挥专业集群优势，突出二级学院产业背景，新设智慧汽车学院和前沿材料学院，大力发展现代物流、智能制造、珠宝工艺等专业群，实现专业设置与产业需求同频共振。三是及时调整就业困难专业，根据就业状况建立招生、学科专业、人才培养动态调整和预警机制。2017年以来，相继撤销了5个不适应市场需求的专业。从2023届毕业生就业情况看，专业对口率超九成，广东省内就业占比达96%以上，到大湾区就业占比超九成。

第二，深化产教融合，着力提高人才培养适配度。学校瞄准市场需求，不断完善支撑毕业生高质量就业的人才培养体系，全面提升学生就业能力。一是坚持把服务地方经济社会发展作为技能型人才培养的重要导向，制定适应性强的人才培养方案，明确专业教学标准、课程标准等。二是贯通课内与课外、教学与实践，加强第一课堂与第二课堂有机衔接，形成“学工队伍+专任教师+班主任”工作合力，引导学生积极投身生产、管理第一线。2023届毕业生到生产管理一线工作的人数比例超七成。三是把专业办在生产线上，利用毗邻多个产业园的区位优势，积极共建各具专业特色的产教联盟，近50%的实习学生留在了园区企业就业。

第三，搭建合作平台，大力拓展就业岗位资源。学校积极搭建“政校企协”交流合作平台，实现资源共享、优势互补、力量共融。一是着力深化校地合作，与人社局、地方高新技术园区、行业协会等开展人才合作交流座谈会。与重点国企、重点民企、高科技企业进行深层次对接，14个项目入选教育部供需对接就业育人项目。二是充分利用粤港澳大湾区珠宝职业教育联盟等职教集团平台、292个校外实践教学基地、17个产业学院及276个现代学徒制订单班合作企业，建成企业就业资源库。三是构建多维度访企拓岗体系，主动“走出去”，全校教职工“人人都是就业推广员”；积极“请进来”，发挥教育部装备制造行业就指委委员所在单位优势，整合人社局、厂商会、校友会等各方资源，“集中招聘+日常宣讲”相结合，想方设法邀请企业进校招聘。目前已为2024届毕业生组织了12场专场双选活动、90场宣讲活动，提供岗位近5万个。

下一步，我们将进一步坚定信心，夯实举措，不断优化学科专业设置，提高人才培养质量，强化统筹协同，全面落实全员促就业工作机制，确保2024届毕业生顺利就业。

（广州番禺职业技术学院党委书记 林洽生）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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