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引导更多毕业生服务国家战略需求

2023年12月20日17:09 | 来源：中国教育报
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原标题：引导更多毕业生服务国家战略需求

9月15日，习近平总书记给东北大学全体师生回信，充分肯定学校以育人兴邦为使命，强调着眼国家战略需求培养高素质人才。学校深入学习贯彻习近平总书记重要回信精神，把教育引导毕业生服务国家战略需求作为就业工作的重要使命。近年来，一半以上毕业生前往矿业冶金、装备制造、电子信息等领域就业，东北地区和基层就业人数持续增长。

第一，着力推动就业引导与思政教育深度融合。学校弘扬爱国主义光荣传统，将引导树立正确就业观全面融入思想政治教育，让更多大学生服务国家战略需求“有意愿”。一是强化百年东大精神感召。引导学生传承“五四煤”“可可托海的东大人”等一代代校友的报国情怀与实干品格。二是强化典型示范激励。开展“逐梦报国志·行走天地间”就业典型宣讲，每年出资奖励60余名“志愿服务国家需要毕业生”和“就业之星”，营造“服务国家战略需求的榜样就在身边”的浓厚氛围。三是强化与思政课程协同促进。将大学生的就业选择作为检验思政教育成效的重要内容，在形势与政策课中设计重点地区和重点领域就业政策宣讲专题，培养学生坚定“为国担当”的信念和价值导向。

第二，着力推动就业引导与专业教育深度融合。学校将就业引导深度融入专业教育，贯穿人才培养全过程，结合不同专业特色，让更多大学生服务国家战略需求“有本领”。一是抓好专业认同教育。办好“新生第一课”，开设“专业概论与职业发展”必修课，激发学生的专业情感与职业愿景，引导学生学一行、干一行、爱一行。二是抓好就业培养联动。聚焦战略性矿产资源绿色开发利用、高品质金属材料、工业人工智能等重点领域需求，动态调整人才培养方案，持续深化产学研合作。三是抓好专业优势激发。围绕面向“大国重器”基础产业和战略性新兴产业的优势学科、人文社会科学学科的特点，细化为重点行业、重点单位和重大项目的3类就业引导方向，提升学生专业能力和综合素质。

第三，着力推动就业引导与求职实践深度融合。学校构建全景式生涯教育支持体系，持续做优做实做细求职招聘服务，让更多大学生服务国家战略需求“有行动”。一是搭建“课程—活动—咨询”指导平台。打造“青年·成功讲坛”等工作品牌，依托生涯设计工作室提供常态化指导。二是发挥学业就业双导师作用。实施“双十双百双星领航计划”，为每个班级配备学业就业双导师，为毕业生答疑释惑，提供个性化求职指导引导。三是畅通重点地区和重点领域就业渠道。依托访企拓岗行动，重点加强国家战略领域和东北地区就业市场开拓，与高端装备制造、智能矿业、新能源新材料、信息技术等领域百余家企业合作，与东北三省10个重点地市政府、30余家重点企业对接，依托建立就业实习基地等形成人才培养输送长效机制。

学校2024届毕业生共有1.1万余人。接下来，学校将以建校百年新起点为契机，牢记习近平总书记嘱托，引导更多毕业生服务国家发展战略，为推动东北全面振兴、推进中国式现代化作出东北大学新贡献。

（东北大学党委书记 郭海）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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