3月10日，招聘单位工作人员（右一）向应聘者介绍岗位情况。

当日，“好年华 聚福州”2023年女性就业创业专场招聘会在福州举行。现场有培训教育、商业销售、艺术设计、家政服务等岗位供应聘者选择。

新华社记者 林善传 摄