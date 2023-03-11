3月10日，重庆市九龙坡区铁路小学的学生们在老师的指导下制作环保服装。

当日，为迎接3月12日“植树节”，重庆市九龙坡区铁路小学组织师生举办“我为世界添片绿”植树节环保系列服装设计展示活动。40余名学生在学校老师和美术义工的指导下，收集身边各种可以利用的废弃物，发挥想象力，制作成环保服装，倡导植绿、爱绿、护绿的生态理念和绿色生活方式。

新华社记者 黄伟 摄