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广西百色“扁担姐”：一根扁担挑起百余名山乡孩子的别样人生

2023年01月21日10:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：（新春走基层）广西百色“扁担姐”：一根扁担挑起百余名山乡孩子的别样人生

麦琼方接受记者采访。　姚鹏鹏　摄

　　时隔数月，一见到十分想念的“麦妈妈”，年仅十岁的黄香(化名)就激动地扑进了她怀里。临近春节，麦琼方从广西百色驱车到南宁，打算接上转学到此的黄香和她哥哥黄伟(化名)回百色老家过年。

　　年逾六旬的麦琼方是广西百色市人民医院退休职工，19岁起开始做公益。“当时年轻贪玩，跟着朋友一起下乡，看到有个比我小两岁的弟弟因为家里穷，抱着中专录取通知书哭，便开始资助他。”让麦琼方没想到的是，从一个到125个，从六七岁的幼童，到耄耋老人，公益这件事，她与家人一做就是大半辈子。

　　125个孩子的“麦妈妈”

　　40多年来，麦琼方靠着一根扁担挑着筹集来的米、油、衣服等物资下乡，先后抚养帮助125名孤贫孩子。她被大家尊称为“扁担姐”，也被孩子们亲切地唤为“麦妈妈”。

　　黄伟和黄香等兄妹四人是麦琼方助养的孩子之一。2022年黄伟高考取得了599分，被东北大学录取。黄香在南宁读小学，另外两个妹妹住在百色的麦琼方家读书。

　　“我刚开始是叫麦阿姨，后来了解了她的事迹，她总是像妈妈一样无微不至地关心照顾我们，熟悉之后就开始叫她麦妈妈。”黄伟告诉记者，上大学后，麦琼方经常会与他联系，关心他的学习情况，两人也会经常聊聊东北的美食和天气。“如果有机会，以后我想带麦妈妈到沈阳去逛一逛校园，品尝一下当地美食。”

　　这么多年，麦琼方助养的孩子中，像黄伟这样被国内著名高校录取的不在少数，其中有20多人考上了清华、北大，40多人在海外求学工作。“2000年有8个孩子同时收到了重点大学录取通知书，我和丈夫背着孩子哭了3天，不知道去哪里找学费。”麦琼方说，“如今国家政策好了，被录取后马上就可以申请助学贷款，再也不用为学费发愁，收再多录取通知我们都高兴。”

　　分享育儿经：成材先成人

　　“不管读书读得怎样，首先要成人。”在与记者分享教育孩子的心得时，麦琼方说，自己文化水平不高，教不了孩子们知识，只能教会他们做人。

黄伟(化名)在筹备兄妹俩的晚餐。　姚鹏鹏 摄

　　“我们都是以饭桌礼仪来教孩子。比如吃饭要先盛饭给长辈，好吃的菜要放在长辈前面等。”在麦琼方看来，对孩子们最好的教育是言传身教。“我每天回到家，帮助养的孤寡老人打理饮食起居，孩子们看着看着，也会学着一起主动帮忙。”

　　在麦琼方的教育下，孩子们都十分懂事，课余时间会帮着种菜、喂鸭、干家务等。在学习上，孩子们自发形成了传帮带，高年级的辅导低年级的，学习好的帮助基础差的。

　　学会尊老敬老和感恩，在麦琼方看来是最基本的品德。在麦琼方家，每年最热闹的日子不是除夕，而是正月初十。每逢这一天，考上大学的、外出工作的孩子们都会回来团聚。

　　“除夕要留给孩子们回家看望家人。就算没有父母兄弟，村里的亲戚和长辈家也是必须要走走的，做人不要忘本。”麦琼方常告诫孩子，自己只是给他们提供了一个有饭吃、有书读的地方，尽可能帮助他们改变命运，但孩子们一定要记得自己的根在故乡，要时刻挂念故乡的人和物。“只有教会孩子们感恩，孩子才会‘越养越多’，而不是最后变成了以金钱报恩。”

　　每个年龄段应享受当下的生活和乐趣，但也要从小学会对自己的所作所为负责，是麦琼方教育孩子的另一个秘诀。

　　麦琼方认为，童年时段的孩子，应该边玩边学，家长不能将自己的想法强压在孩子身上。“打骂孩子只会适得其反，我们应该教会孩子解决问题的方法，而不是直接帮他解决问题。”

　　在麦琼方家，每周六都会开“家庭会议”，孩子们在会上分享一周中遇到的事。“大家会一起讨论，看看做没做对，如果做错了就应该跟别人道歉。”

　　之前有个孩子打烂了老师的玻璃水杯，麦琼方就带他出去捡了半个月的废纸、塑料瓶，拿去卖钱后重新买了个杯子送给老师。“这是为了让孩子知道，做错事就必须承担这个责任。”麦琼方说。

　　此外，在辅导孩子功课时，遇到无法解决的问题，麦琼方也会主动联系孩子班上的同学，请他们指点迷津。“这样一方面可以教会孩子要虚心求教，另一方面也可以帮助他们与同学建立良好的沟通。”

　　将公益坚持到底 爱心种子生根发芽

　　这些年来，麦琼方进山次数数不胜数，还曾失足跌落山崖，直到深夜才苏醒过来。“我曾经无数次想放弃，但再次挑着衣服过去的时候，看到那些老人和小孩渴望的目光，听着他们感谢的话，就感觉不到累了。”麦琼方说道。

　　麦琼方说，自己乐于助人的性格是受到外婆、外公及母亲的影响。“他们在我小时候也都经常帮助别人，现在我的孩子们也接过了我的接力棒，去参与公益事业，这也是我想看到的。”

　　如今，在北京、天津，在广东深圳，每逢节假日，在同一个地区的麦妈妈的孩子们都会自发组成队伍，定期去看望孤寡老人，帮他们购买需要的东西，给他们剪指甲、洗头、洗衣服，或是陪他们聊聊天。

　　“几十个旅居海外的孩子，每年也会在国内购买药品，寄去非洲国家，援助当地有需要的人。”麦琼方告诉记者，看到孩子们能够像自己一样，去帮助有需要的人，就是她最开心的事。

　　1月18日，以麦琼方为原型的电影《了不起的妈妈》启动仪式在广西南宁举行。麦琼方表示，希望通过这部电影，让更多的人能参与到助养孤寡老人和贫困孩子的队伍中，与她一路同行。而她自己，也将把公益事业一直坚持到底。(作者 杨陈 张文茜)

(责编：郝孟佳、李依环)

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