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做壮锦香包猜灯谜 东盟留学生体味“中国年”

2023年01月21日10:25 | 来源：中国新闻网
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原标题：（新春走基层）做壮锦香包猜灯谜 东盟留学生体味“中国年”

　　图为留学生在制作广西壮锦葫芦香包。　俞靖　摄

　　“我第一次制作广西壮锦葫芦香包，不仅美观，而且代表吉祥的寓意，里面的中草药可以防病保健，我非常喜欢。”20日，柬埔寨留学生陈利华在老师的指导下亲手制作了一个香包，他高兴地挂在脖子上不舍得摘下。

　　图为留学生在包饺子。　俞靖 摄

　　做香包、猜灯谜、包饺子、文艺表演……一场充满“年味儿”的春节团拜会活动当天在广西民族大学举行。活动现场挂满了灯笼、福字和可爱的兔元素饰品，60余名来自东盟国家以及俄罗斯、尼日利亚、乌兹别克斯坦等十余个国家的留学生与中国老师一同体验别样“中国年”，感受中国传统文化的独特魅力。

　　“春节是中国最隆重的传统节日，这是我第一次过中国春节。”陈利华接受中新网记者采访时说，春节对中国人来说是一场文化盛典，对世界来说是了解中国的窗口与桥梁。能在中国校园与老师同学一起过中国春节，他觉得很开心，也很幸福。

　　陈利华来自柬埔寨磅湛省，是广西民族大学国际教育学院国际贸易专业本科三年级学生。他于2019年来到广西，之后受新冠肺炎疫情影响在柬埔寨上了两年的网课，2022年11月再次来到广西。

　　陈利华当天为大家带来吉他伴奏《告白气球》、笛子演奏《平凡之路》《光年之外》节目，赢得阵阵掌声和喝彩。“学校还为留学生送上新年礼包，让我们感受到了家的团圆和大家庭的温暖，太难忘了。”他说。

　　老挝籍学生安宁精心打扮、身着老挝传统服饰主持当天的文艺演出，这是安宁第二次在学校过中国春节。“在这里，我认识了很多热心的朋友，在浓浓的年味中感受中国文化，找到了家的感觉，很有意思、很开心。”她说。

　　图为东盟留学生在表演歌舞节目。　俞靖 摄

　　安宁是广西民族大学国际教育学院2019级汉语国际教育专业学生。她说：“在中国学习生活的日子很快乐。学校会举办各式各样的文化体验活动和课外实践活动，丰富留学生的课余生活。老师们像家人一样的关心我们，让我们感到很温暖。”

　　来自印度尼西亚的叶正青已有三年没回国。他在接受中新网记者采访时说，这三年自己在中国过得很好，很开心。“印尼有很多华人，他们将中国文化与习俗带到了当地，我在印尼也体验过一些春节文化，但在中国的仪式感更强，喜庆的氛围更浓。”他说。

　　图为广西民族大学校长谢尚果为留学生送新年礼包。　俞靖 摄

　　两个多小时的联欢结束后，校方为留学生准备了糖醋鱼、扣肉、烧鸭、番茄炒蛋等可口菜肴，师生们一起吃饺子，共进“团圆饭”，其乐融融。

　　广西民族大学是中国较早开展与周边国家交流合作的高等院校之一，累计招收培养东盟国家来华留学生近两万人，是广西招收东盟国家留学生较多的高校。据校方介绍，目前全校在册的留学生中，逾九成来自东盟国家。

　　图为留学生与老师合影。　俞靖 摄

　　“我们举办留学生春节团拜会活动，希望留学生在学校度过一个欢乐、祥和、喜庆的中国春节。我们将不断加强‘留学民大’品牌的内涵建设，努力提升留学生教育质量。希望留学生更多地了解真实的中国社会，了解更多的中国文化，成为各自国家与中国人文交流的桥梁、友好合作的友谊使者。”广西民族大学副校长崔晓麟说。

　　广西是中国唯一与东盟陆海相连的省区，是中国面向东盟开放合作的前沿与窗口。目前，广西已成为中国接收东盟国家留学生最多的省区之一。广西正以建设中国—东盟教育开放合作试验区为契机，打造面向东盟的教育合作高地。(记者 黄艳梅)

(责编：郝孟佳、李依环)

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